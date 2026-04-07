



7. April 2026

Siebenbürger Blaskapelle Landshut lädt ein zum Ziekerball

Zu ihrem alljährlichen Ziekerball lädt die Siebenbürger Blaskapelle Landshut für Samstag, den 11. April, in den Bürgersaal der Gemeinde Altdorf, Dekan-Wagner-Straße 15, ein. Einlass ist ab 16.30 Uhr, Beginn um 17.00 Uhr.

Siebenbürger Blaskapelle Landshut. Foto: privat Die Blaskapelle freut sich auf einen gelungenen Ballabend zu Blasmusikklängen. Trachtenträger sind erwünscht, der Eintritt ist frei. Der Ball bietet die Gelegenheit, siebenbürgisches Brauchtum aktiv auszuüben und zudem einen launigen Abend mit Musik, Tanz und geselligem Beisammensein zu verbringen. Die Jugendtanzgruppe Landshut wird mit ihrem Auftritt das Publikum erfreuen. Gäste werden gebeten, kleine Speisen für das Abendessen traditionsgemäß im geflochtenen Henkelkorb (Zieker) selbst mitzubringen. Für Kaffee, Kuchen und Getränke ist bestens gesorgt. Die Blaskapelle freut sich auf einen gelungenen Ballabend zu Blasmusikklängen. Trachtenträger sind erwünscht, der Eintritt ist frei. Der Ball bietet die Gelegenheit, siebenbürgisches Brauchtum aktiv auszuüben und zudem einen launigen Abend mit Musik, Tanz und geselligem Beisammensein zu verbringen. Die Jugendtanzgruppe Landshut wird mit ihrem Auftritt das Publikum erfreuen. Gäste werden gebeten, kleine Speisen für das Abendessen traditionsgemäß im geflochtenen Henkelkorb (Zieker) selbst mitzubringen. Für Kaffee, Kuchen und Getränke ist bestens gesorgt.

Schlagwörter: Landshut, Blaskapelle, Ziekerball

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