



18. Mai 2026

Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e.V.: Mitgliederversammlung mit Wahlen

Am 23. Januar fand im Proberaum in Augsburg die Mitgliederversammlung der Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e.V. statt. Der Vereinsvorsitzende Gerhard Weber begrüßte 18 aktive Mitglieder und Gäste. Nach dem Bericht über die Aktivitäten und Ereignisse des letzten Jahres, dem Kassenbericht und einer Aussprache wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Der neu gewählte Vorstand der Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e.V., von links nach rechts: Johann Eitel, Gerhard Weber (Vorsitzender), Guido Frank und Wilhelm Schunn. Foto: Franziska Kasberger Der Vorsitzende dankte dem Dirigenten Siegfried Krempels für die kompetente Anleitung. Er bedankte sich bei dem stellvertretenden Vorsitzenden Gerhard Roth und der Schriftführerin Petra Kasberger, die sich beide nicht mehr zur Wahl stellten. Weiterhin dankte er dem Kassenwart Johann Eitel, dem Notenwart Franz Schauberger, dem Tontechniker Manfred Modjesch und allen Mitgliedern für ihr Engagement in den vergangenen drei Jahren.



Anschließend fanden die Wahlen des neuen Vorstandes statt. Als Vorsitzender wurde Gerhard Weber im Amt bestätigt. Zum stellvertretenden Vorstand wurde Guido Frank gewählt. Wilhelm Schunn übernimmt die Aufgaben des Schriftführers. Johann Eitel bleibt weiter Kassierer. Nach der Wahl gab es Köstlichkeiten, die Franz Schauberger zubereitet hatte. Der Vorsitzende dankte dem Dirigenten Siegfried Krempels für die kompetente Anleitung. Er bedankte sich bei dem stellvertretenden Vorsitzenden Gerhard Roth und der Schriftführerin Petra Kasberger, die sich beide nicht mehr zur Wahl stellten. Weiterhin dankte er dem Kassenwart Johann Eitel, dem Notenwart Franz Schauberger, dem Tontechniker Manfred Modjesch und allen Mitgliedern für ihr Engagement in den vergangenen drei Jahren.Anschließend fanden die Wahlen des neuen Vorstandes statt. Als Vorsitzender wurde Gerhard Weber im Amt bestätigt. Zum stellvertretenden Vorstand wurde Guido Frank gewählt. Wilhelm Schunn übernimmt die Aufgaben des Schriftführers. Johann Eitel bleibt weiter Kassierer. Nach der Wahl gab es Köstlichkeiten, die Franz Schauberger zubereitet hatte. Der Vorstand

Schlagwörter: Augsburg, Blaskapelle, Vorstandswahl

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