3. April 2026
Jubiläumskonzert der Siebenbürger Blaskapelle Nürnberg
Die „Siebenbürger Blaskapelle Nürnberg“ feiert am 11. April ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumskonzert und anschließender Tanzveranstaltung in der Paul-Metz-Halle, Volkardtstraße 33, in 90513 Zirndorf.
Einlass: 18.00 Uhr, Beginn: 19.00 Uhr. Eintritt: Erwachsene 15 Euro, Jugendliche zehn Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei Johann Zilles, Telefon: (01 73) 6 20 28 47, und an der Abendkasse.
Schlagwörter: Blaskapelle, Nürnberg, Konzert
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