



24. April 2026

„Tanz in den Mai“ in Ingolstadt

Die Siebenbürger Banater Blaskapelle der Kreisgruppe Ingolstadt lädt Sie ganz herzlich ein zum „Tanz im Mai“ für Sonntag, den 3. Mai, in die Sportgaststätte Zuchering, Seeweg 17, in Ingolstadt.

Einlass 13.00 Uhr, Beginn 14.00 Uhr, Ende 19.00 Uhr. Genießen Sie bei Kaffee und Kuchen ein paar schöne Stunden Blasmusik! Keine Reservierungen notwendig. Kontakt: Hermann Mattes, E-Mail: siebenbuerger-banater-blaskapelle[ät]email.de

Schlagwörter: Tanz, Blaskapelle, Ingolstadt

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