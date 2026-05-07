



7. Mai 2026

Gut besuchter Seniorennachmittag in Augsburg trotz Streik der Straßenbahnen und Stadtbusse

Am 14. April waren im Saal der Gemeinde Heiligste Dreifaltigkeit in Augsburg die Tische einladend mit weißem Porzellan und Frühlingsblumenservietten zum Kaffee gedeckt. Die verschiedenfarbigen frischen Rosen in den kleinen gläsernen Vasen hoben sich dekorativ von den weißen Tischen ab. Die zwölf Helfer wussten nicht, wie viele Senioren der Einladung an diesem Streiktag würden folgen können. Dennoch wurde Nussstriezel gekauft und alles vorbereitet.

Rita Almus gestaltet den Seniorennachmittag mit Freude und Humor. Foto: Ulrike Lassner Die Veranstaltung begann pünktlich und Rita Almus begrüßte die ca. 80 Anwesenden im Saal mit wohlgewählten Worten. Sie erinnerte daran, dass der Frühling draußen langsam Einzug hielt, die Tage länger wurden, die Blumen ihre Farben zeigten und die Sonne uns wieder Wärme schenkte. Ganz erwartungsvoll still war es in den langen stuhlbesetzten Tischreihen, als Rita einlud, „gemeinsam in vergangenen Zeiten zu schwelgen – in Erinnerungen, die uns zum Lächeln bringen und Geschichten, die (…) vielleicht auch heute zum Lachen verführen. Denn oft sind es gerade die kleinen Erlebnisse von früher, die unser Herz erwärmen und uns miteinander verbinden.“



Rita erzählte lebhaft amüsante Geschichten rund um den Brauch des „Bespritzens“, die vermutlich jeden im Raum an die eigene Jugend erinnerten. Der ganze Saal sang zu Michael Webers Akkordeonbegleitung sächsische und deutsche Lieder, darunter sogar einen Kanon: „Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder.“ Rita brachte es in ihrer Ansage auf den Punkt, dass das nun anstehende Lied „Im Frühtau zu Berge wir gehn“ eine echte Motivation sein könne, raus aus den eigenen vier Wänden zu gehen, sonst „nutzen sich nur die Möbel zuhause ab“. Fröhliches Gelächter begleitete diesen Nachmittag, aber auch Mitgefühl und Ergriffenheit – vor allem, als Hilde Wagner ans Pult ging und gekonnt ihr Gedicht „Die Erinnerung“ vortrug, das den Bogen von der Vergangenheit bis in die Gegenwart spannte.



Die Pausen, fester Bestandteil dieser monatlich stattfindenden Veranstaltung, wurden von den Anwesenden rege zu Gesprächen untereinander genutzt. Schließlich wurden auch die Geburtstagskinder der letzten Wochen aufgerufen, ihnen gratuliert, Gesundheit, viel Freude sowie Menschen gewünscht, die sie begleiten und lächeln lassen.



Die kommenden Termine wurden angekündigt, darunter:



12. Mai, Pfarrheim Heiligste Dreifaltigkeit, Ulmer Straße 195a: Im Rahmen der Europawochen wird der Siebenbürger Chor das Programm des Seniorennachmittags mitgestalten; das Thema: „Was uns verbindet: Elternliebe, Lebenserfahrung und ein gemeinsames Europa“. Es wurde daran erinnert, dass jeder, der Interesse hat, ohne Voranmeldung gern um 14.00 Uhr dazukommen kann. Einlass wird ab 13.00 Uhr sein.



Dann war noch Gelegenheit für Gespräche, während sich die ersten Gäste, ein Lächeln im Inneren mitnehmend, auf den Heimweg machten. Die Veranstaltung begann pünktlich und Rita Almus begrüßte die ca. 80 Anwesenden im Saal mit wohlgewählten Worten. Sie erinnerte daran, dass der Frühling draußen langsam Einzug hielt, die Tage länger wurden, die Blumen ihre Farben zeigten und die Sonne uns wieder Wärme schenkte. Ganz erwartungsvoll still war es in den langen stuhlbesetzten Tischreihen, als Rita einlud, „gemeinsam in vergangenen Zeiten zu schwelgen – in Erinnerungen, die uns zum Lächeln bringen und Geschichten, die (…) vielleicht auch heute zum Lachen verführen. Denn oft sind es gerade die kleinen Erlebnisse von früher, die unser Herz erwärmen und uns miteinander verbinden.“Rita erzählte lebhaft amüsante Geschichten rund um den Brauch des „Bespritzens“, die vermutlich jeden im Raum an die eigene Jugend erinnerten. Der ganze Saal sang zu Michael Webers Akkordeonbegleitung sächsische und deutsche Lieder, darunter sogar einen Kanon: „Es tönen die Lieder, der Frühling kehrt wieder.“ Rita brachte es in ihrer Ansage auf den Punkt, dass das nun anstehende Lied „Im Frühtau zu Berge wir gehn“ eine echte Motivation sein könne, raus aus den eigenen vier Wänden zu gehen, sonst „nutzen sich nur die Möbel zuhause ab“. Fröhliches Gelächter begleitete diesen Nachmittag, aber auch Mitgefühl und Ergriffenheit – vor allem, als Hilde Wagner ans Pult ging und gekonnt ihr Gedicht „Die Erinnerung“ vortrug, das den Bogen von der Vergangenheit bis in die Gegenwart spannte.Die Pausen, fester Bestandteil dieser monatlich stattfindenden Veranstaltung, wurden von den Anwesenden rege zu Gesprächen untereinander genutzt. Schließlich wurden auch die Geburtstagskinder der letzten Wochen aufgerufen, ihnen gratuliert, Gesundheit, viel Freude sowie Menschen gewünscht, die sie begleiten und lächeln lassen.Die kommenden Termine wurden angekündigt, darunter:Pfarrheim Heiligste Dreifaltigkeit, Ulmer Straße 195a: Im Rahmen der Europawochen wird der Siebenbürger Chor das Programm des Seniorennachmittags mitgestalten; das Thema: „Was uns verbindet: Elternliebe, Lebenserfahrung und ein gemeinsames Europa“. Es wurde daran erinnert, dass jeder, der Interesse hat, ohne Voranmeldung gern um 14.00 Uhr dazukommen kann. Einlass wird ab 13.00 Uhr sein.Dann war noch Gelegenheit für Gespräche, während sich die ersten Gäste, ein Lächeln im Inneren mitnehmend, auf den Heimweg machten.

Schlagwörter: Senioren, Augsburg, Treffen

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