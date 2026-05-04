



4. Mai 2026

Neuer Vorstand in Düsseldorf gewählt

Am 28. März kamen 25 Mitglieder der Kreisgruppe Düsseldorf zur Mitgliederversammlung im Gerhart-Hauptmann-Haus zusammen. Vorstandswahlen standen an, die Rückschau auf die Aktivitäten von 2025 und die Vorschau auf das Programm für 2026. Die drei Gäste, ein Mitglied aus Mönchengladbach und das Ehepaar Jikeli, wurden von Horst Dengel, der die Sitzung leitete, freundlich begrüßt. Wie in der Einladung angekündigt, fand im Anschluss an die Versammlung eine Filmvorführung statt: „Zeichen und Bilder unserer Gemeinschaft“ von Ewalt Zweyer und Martin Zinz. Das gesellige Beisammensein kam auch nicht zu kurz: Ein reichhaltiges Büfett aus selbst gemachtem Gebäck wartete in der Pause.

Die jung gebliebenen Mitglieder des alten und neuen Vorstandes der Kreisgruppe Düsseldorf, von links: Inge Bruss, Sigrid Tontsch, Rita Staedel, Hildegard Walesch, Wilhelm Roth, Hilda Forster, Marianne Schmidt, Maria Brantsch, Helga Göhn, der Vorsitzende Horst Dengel, Maria Graef und Brunhilde Böhls. Ursula und Christoph Baiersdorf waren beim Fototermin leider nicht mehr dabei. Foto: Oskar Brantsch Das Protokoll der Mitgliederversammlung der Kreisgruppe vom 29. März 2025 wurde genehmigt und die Wahlen per Handzeichen durchgeführt. Horst Dengel stellte sich als Vorsitzender erneut zur Wahl und wurde einstimmig gewählt. Ebenso einstimmig wiedergewählt wurden Maria Graef als stellvertretende Vorsitzende und das Orgateam, das sich schon des Öfteren bewährt hat, bestehend aus Rita Staedel und Hildegard Walesch. Auch die Schriftführerin Hilda Göhn wurde einstimmig wiedergewählt.



Dem langjährigen Kassierer Christof Baiersdorf wurde für seine zuverlässige Kassenführung herzlich gedankt! Er schlug Hilda Forster zu seiner Nachfolgerin vor. Herr Baiersdorf wird der Kreisgruppe als 1. Kassenprüfer im Vorstand erhalten bleiben. Als 2. Kassenprüferin wurde Marianne Schmidt gewählt, und als stellvertretender Kassenprüfer ist erneut Wilhelm Roth im Amt. Als Referentin für Frauen und Kultur wurde Maria Brantsch vorgeschlagen und gewählt. Die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt nach einstimmiger Wahl Brunhilde Böhls. Als Delegierte für die Landesversammlung sind der Vorsitzende und seine Stellvertreterin sowie Brunhilde Böhls und Oskar Brantsch ernannt worden.



Die Kreisgruppe blickt auf eine rege, kulturelle Tätigkeit im Jahr 2025 zurück. Es gab: eine gelungene Veranstaltung „Sachsen und Rumänen in Siebenbürgen“ mit einem Vortrag von Dr. Olivia Spiridon vom Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in Tübingen und anschließender Diskussion. Hier konnte die Enkelgeneration mit musikalischen Beiträgen eingebunden werden, die dem Ganzen einen besonders feierlichen Rahmen gaben. Die Autorenlesung „Das Pfauengemälde“ von und mit Maria Bidian kam sehr gut an. Der Vortrag von Dr. Paul Bagiu zum Thema „Rumänien, seine Deutschen und das Dritte Reich“ mit anschließender Diskussion stieß auf großes Interesse auch von Seiten der Düsseldorfer Stadtgesellschaft. Eine sommerliche Wanderung im Südpark, organisiert von Maria Graef, brachte uns ebenso zusammen wie ein Ausflug nach Ratingen mit einer Stadtführung des bukowinadeutschen Freundes der Kreisgruppe, Peter von Kapri.



Ursula Baiersdorf bemerkte, dass das Konzept unserer Kreisgruppe, eine Mischung aus Lesungen, Vorträgen und Ausflügen anzubieten, bei den Mitgliedern und Gästen gut ankomme. Dies sei vor allen Dingen der umsichtigen Leitung von Horst Dengel zu verdanken. Es gab eine Zeit, in der der Fortbestand der Kreisgruppe in Frage gestellt war. Nur durch den persönlichen Einsatz von Annemarie Arendt, ihrem verstorbenen Mann Peter Arendt und Ortwin Lieb gelang es, die Auflösung zu verhindern, wofür ihnen unser aller Dank gebührt.



Auch für das Jahr 2026 planen wir einen Ausflug, und zwar nach Luxemburg am 30. Mai. Es sind noch einige, wenige Plätze frei. Interessierte wenden sich bitte an Hildegard Walesch, E-Mail: hwalesch[ät]web.de. Der Düsseldorfer Stammtisch soll wiederbelebt werden, und zwar am letzten Mittwoch in der Mitte eines Quartals. Nächster Termin ist der 27. Mai, 18.00 Uhr, im Restaurant „Palmenhaus“, Hauptstraße 13, in Düsseldorf-Benrath. Die nächste Gelegenheit sich wiederzusehen ist schon am 11. Mai um 16.00 Uhr im Gerhart-Hauptmann-Haus anlässlich des siebenbürgischen Nachmittags mit Muttertagsfeier. Auf einen Vortrag mit Diskussion am 14. November mit prominenten Referenten zum Thema „Siebenbürger Sachsen wohin?“ darf man jetzt schon gespannt sein. Das Protokoll der Mitgliederversammlung der Kreisgruppe vom 29. März 2025 wurde genehmigt und die Wahlen per Handzeichen durchgeführt. Horst Dengel stellte sich als Vorsitzender erneut zur Wahl und wurde einstimmig gewählt. Ebenso einstimmig wiedergewählt wurden Maria Graef als stellvertretende Vorsitzende und das Orgateam, das sich schon des Öfteren bewährt hat, bestehend aus Rita Staedel und Hildegard Walesch. Auch die Schriftführerin Hilda Göhn wurde einstimmig wiedergewählt.Dem langjährigen Kassierer Christof Baiersdorf wurde für seine zuverlässige Kassenführung herzlich gedankt! Er schlug Hilda Forster zu seiner Nachfolgerin vor. Herr Baiersdorf wird der Kreisgruppe als 1. Kassenprüfer im Vorstand erhalten bleiben. Als 2. Kassenprüferin wurde Marianne Schmidt gewählt, und als stellvertretender Kassenprüfer ist erneut Wilhelm Roth im Amt. Als Referentin für Frauen und Kultur wurde Maria Brantsch vorgeschlagen und gewählt. Die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt nach einstimmiger Wahl Brunhilde Böhls. Als Delegierte für die Landesversammlung sind der Vorsitzende und seine Stellvertreterin sowie Brunhilde Böhls und Oskar Brantsch ernannt worden.Die Kreisgruppe blickt auf eine rege, kulturelle Tätigkeit im Jahr 2025 zurück. Es gab: eine gelungene Veranstaltung „Sachsen und Rumänen in Siebenbürgen“ mit einem Vortrag von Dr. Olivia Spiridon vom Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in Tübingen und anschließender Diskussion. Hier konnte die Enkelgeneration mit musikalischen Beiträgen eingebunden werden, die dem Ganzen einen besonders feierlichen Rahmen gaben. Die Autorenlesung „Das Pfauengemälde“ von und mit Maria Bidian kam sehr gut an. Der Vortrag von Dr. Paul Bagiu zum Thema „Rumänien, seine Deutschen und das Dritte Reich“ mit anschließender Diskussion stieß auf großes Interesse auch von Seiten der Düsseldorfer Stadtgesellschaft. Eine sommerliche Wanderung im Südpark, organisiert von Maria Graef, brachte uns ebenso zusammen wie ein Ausflug nach Ratingen mit einer Stadtführung des bukowinadeutschen Freundes der Kreisgruppe, Peter von Kapri.Ursula Baiersdorf bemerkte, dass das Konzept unserer Kreisgruppe, eine Mischung aus Lesungen, Vorträgen und Ausflügen anzubieten, bei den Mitgliedern und Gästen gut ankomme. Dies sei vor allen Dingen der umsichtigen Leitung von Horst Dengel zu verdanken. Es gab eine Zeit, in der der Fortbestand der Kreisgruppe in Frage gestellt war. Nur durch den persönlichen Einsatz von Annemarie Arendt, ihrem verstorbenen Mann Peter Arendt und Ortwin Lieb gelang es, die Auflösung zu verhindern, wofür ihnen unser aller Dank gebührt.Auch für das Jahr 2026 planen wir einen Ausflug, und zwar nach Luxemburg amEs sind noch einige, wenige Plätze frei. Interessierte wenden sich bitte an Hildegard Walesch, E-Mail: hwalesch[ät]web.de. Der Düsseldorfer Stammtisch soll wiederbelebt werden, und zwar am letzten Mittwoch in der Mitte eines Quartals. Nächster Termin ist der18.00 Uhr, im Restaurant „Palmenhaus“, Hauptstraße 13, in Düsseldorf-Benrath. Die nächste Gelegenheit sich wiederzusehen ist schon amum 16.00 Uhr im Gerhart-Hauptmann-Haus anlässlich des siebenbürgischen Nachmittags mit Muttertagsfeier. Auf einen Vortrag mit Diskussion am 14. November mit prominenten Referenten zum Thema „Siebenbürger Sachsen wohin?“ darf man jetzt schon gespannt sein. Brunhilde Böhls

Schlagwörter: Düsseldorf, Vorstandswahl, Sitzung

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