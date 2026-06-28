



28. Juni 2026

Hetzeldorfer nehmen am Trachtenumzug in Dinkelsbühl teil

Dieses Jahr war es wieder so weit: Die HOG Hetzeldorf nahm am Pfingstsonntag am traditionellen Trachtenumzug in Dinkelsbühl teil. Als Startnummer 43 machten sich 45 Hetzeldorferinnen und Hetzeldorfer bei bestem Sommerwetter auf den Weg in Richtung der schönsten Altstadt Deutschlands (laut Focus). Dabei passte das Motto des Heimattages „Generationen verbinden – Perspektiven schaffen“ auch auf die überschaubare Gruppe der HOG Hetzeldorf. Manche teilnehmenden Familien waren mit mehreren Generationen vertreten. Dies lässt uns hoffen, dass auch in Zukunft eine regelmäßige Teilnahme am Umzug gesichert ist.

Hetzeldorfer beim Trachtenumzug in Dinkelsbühl. Foto: Monika Briebrecher Nach dem Umzug trafen sich alle im Festsaal der Schranne, um vor allem gekühlte Getränke zu genießen und in alten Erinnerungen zu schwelgen. Nach dem Mittagessen und einer Erholungspause im klimatisierten Festsaal fühlten sich alle gestärkt und konnten die weiteren Trachtentänze, Vorträge und Kundgebungen genießen.



Im kommenden Jahr ist die Regionalgruppe Weinland, zu der auch die HOG Hetzeldorf gehört, Mitveranstalter des Heimattages in Dinkelsbühl. Daher wird die HOG auch wieder am Trachtenumzug teilnehmen. Der Vorstand bittet bereits jetzt alle Hetzeldorferinnen und Hetzeldorfer, sich den Termin freizuhalten, damit wir auch 2027 beim Umzug in Dinkelsbühl wieder zahlreich vertreten sind. Nach dem Umzug trafen sich alle im Festsaal der Schranne, um vor allem gekühlte Getränke zu genießen und in alten Erinnerungen zu schwelgen. Nach dem Mittagessen und einer Erholungspause im klimatisierten Festsaal fühlten sich alle gestärkt und konnten die weiteren Trachtentänze, Vorträge und Kundgebungen genießen.Im kommenden Jahr ist die Regionalgruppe Weinland, zu der auch die HOG Hetzeldorf gehört, Mitveranstalter des Heimattages in Dinkelsbühl. Daher wird die HOG auch wieder am Trachtenumzug teilnehmen. Der Vorstand bittet bereits jetzt alle Hetzeldorferinnen und Hetzeldorfer, sich den Termin freizuhalten, damit wir auch 2027 beim Umzug in Dinkelsbühl wieder zahlreich vertreten sind. Hans-Egon Welther

Schlagwörter: Heimattag 2026, Hetzeldorf, Teilnahme

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