



10. Juli 2026

Kreisgruppe Rosenheim: Ausflug in die Moselregion und nach Luxemburg

Frühmorgens am 12. Juni startete der diesjährige Kreisgruppenausflug vom Treffpunkt in Pfraundorf aus Richtung Trier. Nach der 580 km langen Busfahrt und zwei regnerischen Pausen erreichte die Reisegruppe das erste Ziel der dreitägigen Reise. In Trier angekommen, ging es vom Hotel aus zu Fuß zur „Porta Nigra“, dem Wahrzeichen der Stadt. Von dort aus begann die geschichtsreiche Stadtführung, in der unter anderem der Dom mit angrenzender Liebfrauenkirche, die Konstantin-Basilika mit dem Kurfürstlichen Palais und die wunderschöne Altstadt besichtigt wurden. Der Abend klang in gemütlicher Runde aus.

Reisende der Kreisgruppe Rosenheim unter dem bekannten Erker mit der Aufschrift „Mir wölle bleiwe wat mir sin“ in ­Luxemburg. Foto: Hans-Georg Lurtz Gestärkt vom reichhaltigen Frühstück, ging es am Samstag mit dem Bus weiter ins 45 Minuten entfernte Luxemburg. Bei strahlendem Sonnenschein genoss die Reisegruppe den facettenreichen Stadtrundgang, wobei der eine oder andere Dialog mit den Stadtführern auf Luxemburgisch und Siebenbürgisch-Sächsisch entstand. Mit Ausblick auf die historischen Kasematten der Stadt und die europäischen Institutionen führte der Rundgang an bekannten Sehenswürdigkeiten wie dem großherzoglichen Palast oder dem Stadt-Palais vorbei. Danach konnte jeder Reisende die Hauptstadt des Großherzogtums auf eigene Faust weiter erkunden, bevor es weiter nach Remich ging. Dort erwartete die Gruppe eine idyllische Schifffahrt über die Mosel mit Kaffee und Kuchen an Bord. Der Bus brachte uns wieder nach Trier, um bei den sommerlichen Temperaturen unser mitgereistes „Geburtstagskind“ hochleben zu lassen und am Moselufer Abend zu essen. Bevor am letzten Tag die Rückreise angetreten wurde, wurde der Weinkeller der „Unterwelt“ in Traben-Trarbach besichtigt. Hier wurden drei der größeren Weinkeller der bedeutenden Weinhandelsstadt an der Mittelmosel gezeigt, wobei von klassischen Weinfässern bis hin zu modernen Edelstahltanks alles vertreten war. Bei einer kleinen Weinverkostung genossen die Reisenden ein Glas feinherben Moselriesling. Nach dem Mittagessen ging es voller Eindrücke und gelebter Gemeinschaft wieder in Richtung Südosten. In Rosenheim angekommen, bedankten sich alle Teilnehmer bei den Organisatoren und dem sympathischen Busfahrer Robin des Busunternehmens „Astl“ für diesen äußerst gelungenen Kreisgruppenausflug. Gestärkt vom reichhaltigen Frühstück, ging es am Samstag mit dem Bus weiter ins 45 Minuten entfernte Luxemburg. Bei strahlendem Sonnenschein genoss die Reisegruppe den facettenreichen Stadtrundgang, wobei der eine oder andere Dialog mit den Stadtführern auf Luxemburgisch und Siebenbürgisch-Sächsisch entstand. Mit Ausblick auf die historischen Kasematten der Stadt und die europäischen Institutionen führte der Rundgang an bekannten Sehenswürdigkeiten wie dem großherzoglichen Palast oder dem Stadt-Palais vorbei. Danach konnte jeder Reisende die Hauptstadt des Großherzogtums auf eigene Faust weiter erkunden, bevor es weiter nach Remich ging. Dort erwartete die Gruppe eine idyllische Schifffahrt über die Mosel mit Kaffee und Kuchen an Bord. Der Bus brachte uns wieder nach Trier, um bei den sommerlichen Temperaturen unser mitgereistes „Geburtstagskind“ hochleben zu lassen und am Moselufer Abend zu essen. Bevor am letzten Tag die Rückreise angetreten wurde, wurde der Weinkeller der „Unterwelt“ in Traben-Trarbach besichtigt. Hier wurden drei der größeren Weinkeller der bedeutenden Weinhandelsstadt an der Mittelmosel gezeigt, wobei von klassischen Weinfässern bis hin zu modernen Edelstahltanks alles vertreten war. Bei einer kleinen Weinverkostung genossen die Reisenden ein Glas feinherben Moselriesling. Nach dem Mittagessen ging es voller Eindrücke und gelebter Gemeinschaft wieder in Richtung Südosten. In Rosenheim angekommen, bedankten sich alle Teilnehmer bei den Organisatoren und dem sympathischen Busfahrer Robin des Busunternehmens „Astl“ für diesen äußerst gelungenen Kreisgruppenausflug. Sebastian Fröhlich

Schlagwörter: Rosenheim, Reise, Luxemburg

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