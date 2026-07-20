



20. Juli 2026

Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen: Neuwahlen und Ehrungen

Bei der Mitgliederversammlung der Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen am 20. Mai kamen 48 stimmberechtigte Mitglieder zusammen, um nach vier Jahren ihren Vorstand zu wählen. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Isartaler Adjuvanten. Landesvorsitzender Manfred Binder richtete ein Grußwort an die Versammlung. Außerdem konnten die stellvertretende Landesvorsitzende Gerlinde Zurl-Theil sowie die Ehrenvorsitzende des Verbandes, Herta Daniel, begrüßt werden.

Frauenpower im Vorstand der Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen, von links: Iris Maurus, Dietlinde Heneges, Uschy Meyndt (Vorsitzende), Uschi Schuller, Kerstin Wagner und Sieglinde Thamm. Foto: Anita Bock In ihrem Bericht gab die Vorsitzende Uschy Meyndt einen Überblick über die Entwicklung der Gemeinschaft. Die Kreisgruppe zählt derzeit 538 Mitglieder und gehört damit weiterhin zu den größten Kreisgruppen in Bayern. Unter den 35 Kreisgruppen des Landesverbandes belegt sie derzeit den sechsten Platz. Seit den letzten Wahlen ist die Mitgliederzahl um 33 Personen zurückgegangen. Gründe dafür sind unter anderem Todesfälle, Umzüge und Austritte. Gleichzeitig konnten auch neue Mitglieder gewonnen werden. Die Versammlung gedachte in einer Schweigeminute der verstorbenen Landsleute.



Iris Maurus gestaltete den Bericht aus den Referaten in ihrer gewohnt lockeren Art. Ein kleines Quiz sorgte zusätzlich für Abwechslung und brachte die Besucher zum Mitmachen. Im Rahmen der Versammlung wurden auch mehrere Mitglieder für ihren langjährigen Einsatz geehrt. Mit der Ehrung der Kreisgruppe für verdiente Mitglieder zeichnete die Vorsitzende Uschy Meyndt Marina Gross, Rainer Meyndt sowie Melitta und Klaus Stefani aus. Anerkennungsurkunden des Landesverbandes überreichte Landesvorsitzender Manfred Binder an Edda Meyndt, Uschi Schuller, Erna Philp, Eduard Philp, Hans Georg Scherer und Dietlinde Heneges. Mit dem Silbernen Ehrenwappen des Verbandes wurden Roland Widmann, Iris Maurus, Uwe Thamm und Hermann Gross ausgezeichnet. Das Goldene Ehrenwappen des Verbandes erhielten Sieglinde Thamm und Uschy Meyndt. Anerkennung für langjähriges Engagement: die Geehrten der Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen mit ihren Urkunden und Auszeichnungen. Foto: Anita Bock Nach den Ehrungen widmete sich die Versammlung den weiteren Tagesordnungspunkten. Uschi Schuller gab einen Überblick über die finanzielle Situation der Kreisgruppe. Die Kassenprüferinnen Rita Christel und Heike Wiater bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Anschließend wurde der Vorstand einstimmig entlastet.



Die stellvertretende Landesvorsitzende Gerlinde Zurl-Theil leitete die Neuwahlen. Die Mitglieder entschieden einstimmig, die Wahlen offen durchzuführen. Dabei setzten sie erneut auf das bewährte Team und sprachen dem bisherigen Vorstand ihr Vertrauen aus. Uschy Meyndt bleibt Vorsitzende der Kreisgruppe. Unterstützt wird sie weiterhin von Kerstin Wagner, Iris Maurus und Dietlinde Heneges als stellvertretende Vorsitzende. Auch Sieglinde Thamm als Schriftführerin und Uschi Schuller als Kassenführerin wurden erneut gewählt. Zu Kassenprüfern wurden Heike Wiater und Rita Christel gewählt, Ersatzkassenprüferin ist Margit Zakel. Die Kreisgruppe wird durch Uschy Meyndt und Kerstin Wagner als Delegierte vertreten. Als Ersatzdelegierte wurden Iris Maurus und Dietlinde Heneges gewählt. Dem Vorstand gehören außerdem Uwe Thamm und Edda Meyndt als Beisitzer an. Bestätigt wurden zudem Marianne Marzell (Frauenreferat), Iris Maurus (Kulturreferat), Doris Ongerth (Kinder- und Schülerreferat), Peter Wagner (Urzelreferat), Hermann Gross (Organisationsreferat) und Anita Bock (Pressereferat). Die Referate Jugend und Internet bleiben vorerst unbesetzt und werden von der Vorsitzenden betreut.



Zum Abschluss richtete Uschy Meyndt einen herzlichen Dank an alle Ehrenamtlichen. Sie betonte, dass die Gemeinschaft nur durch die vielen Helferinnen und Helfer lebt. Ihr besonderer Dank galt den Menschen, die der Kreisgruppe Zeit schenken, oft ganz selbstverständlich und im Hintergrund, und damit einen wertvollen Beitrag zum Gemeinschaftsleben leisten.



So war auch der 76. Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl ein schöner Bestandteil des Jahres, bei dem die Kreisgruppe Bad Tölz – Wolf­ratshausen mit 25 Mitgliedern vertreten war. Die Teilnehmer erlebten dort ein schönes Wochenende. In ihrem Bericht gab die Vorsitzende Uschy Meyndt einen Überblick über die Entwicklung der Gemeinschaft. Die Kreisgruppe zählt derzeit 538 Mitglieder und gehört damit weiterhin zu den größten Kreisgruppen in Bayern. Unter den 35 Kreisgruppen des Landesverbandes belegt sie derzeit den sechsten Platz. Seit den letzten Wahlen ist die Mitgliederzahl um 33 Personen zurückgegangen. Gründe dafür sind unter anderem Todesfälle, Umzüge und Austritte. Gleichzeitig konnten auch neue Mitglieder gewonnen werden. Die Versammlung gedachte in einer Schweigeminute der verstorbenen Landsleute.Iris Maurus gestaltete den Bericht aus den Referaten in ihrer gewohnt lockeren Art. Ein kleines Quiz sorgte zusätzlich für Abwechslung und brachte die Besucher zum Mitmachen. Im Rahmen der Versammlung wurden auch mehrere Mitglieder für ihren langjährigen Einsatz geehrt. Mit der Ehrung der Kreisgruppe für verdiente Mitglieder zeichnete die Vorsitzende Uschy Meyndt Marina Gross, Rainer Meyndt sowie Melitta und Klaus Stefani aus. Anerkennungsurkunden des Landesverbandes überreichte Landesvorsitzender Manfred Binder an Edda Meyndt, Uschi Schuller, Erna Philp, Eduard Philp, Hans Georg Scherer und Dietlinde Heneges. Mit dem Silbernen Ehrenwappen des Verbandes wurden Roland Widmann, Iris Maurus, Uwe Thamm und Hermann Gross ausgezeichnet. Das Goldene Ehrenwappen des Verbandes erhielten Sieglinde Thamm und Uschy Meyndt.Nach den Ehrungen widmete sich die Versammlung den weiteren Tagesordnungspunkten. Uschi Schuller gab einen Überblick über die finanzielle Situation der Kreisgruppe. Die Kassenprüferinnen Rita Christel und Heike Wiater bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Anschließend wurde der Vorstand einstimmig entlastet.Die stellvertretende Landesvorsitzende Gerlinde Zurl-Theil leitete die Neuwahlen. Die Mitglieder entschieden einstimmig, die Wahlen offen durchzuführen. Dabei setzten sie erneut auf das bewährte Team und sprachen dem bisherigen Vorstand ihr Vertrauen aus. Uschy Meyndt bleibt Vorsitzende der Kreisgruppe. Unterstützt wird sie weiterhin von Kerstin Wagner, Iris Maurus und Dietlinde Heneges als stellvertretende Vorsitzende. Auch Sieglinde Thamm als Schriftführerin und Uschi Schuller als Kassenführerin wurden erneut gewählt. Zu Kassenprüfern wurden Heike Wiater und Rita Christel gewählt, Ersatzkassenprüferin ist Margit Zakel. Die Kreisgruppe wird durch Uschy Meyndt und Kerstin Wagner als Delegierte vertreten. Als Ersatzdelegierte wurden Iris Maurus und Dietlinde Heneges gewählt. Dem Vorstand gehören außerdem Uwe Thamm und Edda Meyndt als Beisitzer an. Bestätigt wurden zudem Marianne Marzell (Frauenreferat), Iris Maurus (Kulturreferat), Doris Ongerth (Kinder- und Schülerreferat), Peter Wagner (Urzelreferat), Hermann Gross (Organisationsreferat) und Anita Bock (Pressereferat). Die Referate Jugend und Internet bleiben vorerst unbesetzt und werden von der Vorsitzenden betreut.Zum Abschluss richtete Uschy Meyndt einen herzlichen Dank an alle Ehrenamtlichen. Sie betonte, dass die Gemeinschaft nur durch die vielen Helferinnen und Helfer lebt. Ihr besonderer Dank galt den Menschen, die der Kreisgruppe Zeit schenken, oft ganz selbstverständlich und im Hintergrund, und damit einen wertvollen Beitrag zum Gemeinschaftsleben leisten.So war auch der 76. Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl ein schöner Bestandteil des Jahres, bei dem die Kreisgruppe Bad Tölz – Wolf­ratshausen mit 25 Mitgliedern vertreten war. Die Teilnehmer erlebten dort ein schönes Wochenende. Anita Bock

Schlagwörter: Bad Tölz – Wolfratshausen, Vorstandswahl, Ehrungen

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