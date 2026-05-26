45 Jahre Leidenschaft und Erfolg/Stimmungsvolle Jubiläumsfeier der Kreisgruppe Bamberg

Bei strahlendem Sonnenschein und bester Stimmung – nicht zuletzt dank der stets gut gelaunten und hochmotivierten Projektgruppe Haferland – feierten wir am 11. April auf dem Gelände der Auferstehungskirche Bamberg ein wunderbares Jubiläum. Zum Festakt mit buntem Kulturprogramm begrüßte unsere Vorsitzende Christina Reckerth die Gäste und führte durch das Programm des abwechslungsreichen Nachmittags.

Gruppenbild mit der Projektgruppe Haferland, Ehrengästen und dem Vorstand der Kreisgruppe Bamberg. Foto: Julie Marlen Kubach

Auftritt der Theatergruppe der Kreisgruppe Augsburg. Foto: Julie Marlen Kubach

Ehrungen überreicht: Die Aufnahme zeigt den stellvertretenden Bundesvorsitzenden Werner Kloos (Zweiter von rechts), Manfred Binder (Vierter hinten links), Landesvorsitzender in Bayern, Christina Reckerth (vorne links), Vorsitzende der Kreisgruppe Bamberg, und alle Geehrten. Foto: Julie Marlen Kubach

Mit einem besonderen Blick auf 45 Jahre Kreisgruppe Bamberg wurde an diesem Tag Rückschau gehalten: Die Wurzeln unserer Gemeinschaft reichen zurück in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als zahlreiche Siebenbürger Sachsen in Bamberg eine neue Heimat fanden. In den 1970er Jahren wuchs nicht zuletzt durch Familienzusammenführungen der Wunsch nach Zusammenhalt, nach gelebter Gemeinschaft und nach dem Bewahren der eigenen Traditionen. So wurde am 4. April 1981 in der Gaststätte „Schillerplatz“ die Kreisgruppe Bamberg feierlich gegründet. Unter der engagierten Leitung von Dr. Simon Penteker, dem ersten Vorsitzenden, entstand das Fundament für ein lebendiges und aktives Vereinsleben, das bis heute trägt. Seit nunmehr 45 Jahren steht die Kreisgruppe für die Pflege und Weitergabe siebenbürgischer Kultur, für Verbundenheit und gegenseitige Unterstützung. Mit großem Engagement und Herzblut wurde ein vielfältiges Vereinsleben gestaltet, das Generationen verbindet. Vorträge und Lesungen, gemeinsame Ausflüge, stimmungsvolle Grillfeste, Gottesdienste nach siebenbürgischer Liturgie, der traditionsreiche Kathreinentanz sowie die festliche Weihnachtsfeier mit Mitgliederversammlung sind bis heute Ausdruck dieser lebendigen Gemeinschaft.Christina Reckerth begrüßte die Mitbegründer der Kreisgruppe, Dr. Simon Penteker mit Ehefrau Maria, Georg Pieldner mit Ehefrau Uta, Wilhelm Waedt mit Ehefrau Edeltraud, Maria Sadler und Margarete Irtel, und dankte für die Treue und den Einsatz. In bewegenden Reden wurden die beeindruckenden Entwicklungen gewürdigt, von den ersten Schritten bis zu den heutigen Erfolgen. Aus Dankbarkeit für sein langjähriges Engagement wurde Dr. Simon Penteker, Kreisgruppenvorsitzender von 1981 bis 2012, zum Ehrenvorsitzenden ernannt.Folgende Ehrengäste wurden von der Vorsitzenden herzlich begrüßt: Wolfgang Metzner, Dritter Bürgermeister der Stadt Bamberg, Ute Brenndörfer, Bundesgeschäftsführerin des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., Werner Kloos, stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., Manfred Binder, Vorsitzender des Landesverbandes Bayern, Ingrid Mattes, stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Bayern, Horst Waedt mit Ehefrau, Vorsitzender der Kreisgruppe Aschaffenburg, Gerhard Wonner, Vorsitzender der Kreisgruppe Bayreuth, Annemarie Weber, Vorsitzende der Kreisgruppe Schweinfurt – Gochsheim, die Projektgruppe Haferland des Landesverbandes Bayern und die Theatergruppe der Kreisgruppe Augsburg, die zu einem feierlichen Rahmen für unsere Veranstaltung beigetragen haben.Der Dritte Bürgermeister der Stadt Bamberg, Wolfgang Metzner, betonte in seinem Grußwort den guten Zusammenhalt, den die Siebenbürger Sachsen über viele Jahre hinweg gepflegt hätten, sowie die Traditionen, die an die nächsten Generationen weitergegeben würden und dadurch erhalten blieben.Anschließend trat die Tanzgruppe Projektgruppe Haferland unter der Leitung von Astrid Göddert mit einer Formation von 15 Paaren auf. In prachtvollen, vielfältigen Trachten aus Siebenbürgen präsentierten sie lebendige Zeugnisse ihrer Herkunftsdörfer, von denen jede ihre eigene Geschichte erzählte. Mit einem schwungvollen Auftritt vermochten sie es, das Publikum zu begeistern. Unser besonderer Dank gilt unseren geschätzten Gästen, allen voran Werner Kloos, der dieses Zusammentreffen mit großem Engagement ermöglicht hat.Nach einer Pause bei Kaffee und Kuchen, stimmungsvoll eingeleitet durch das feierliche Glockengeläut, wurde das Grußwort der Hausherren, des Pfarrerehepaars Schirmer-Henzler der Auferstehungskirche, von Hedda Gahl verlesen, da sie leider nicht persönlich anwesend sein konnten. Die Glocke der Auferstehungskirche trägt die Inschrift „Sende uns Frieden“ und wird daher auch als Friedensglocke bezeichnet. In ihrem Grußwort schrieben sie: „Zu eurem Jubiläum möchten wir heute diese besondere Glocke läuten lassen – für den Frieden, für die Menschen, die wir vermissen, und für die Heimaten, die wir im Herzen tragen.“ Worte, die uns tief berührten.Im Anschluss an die Grußworte des stellvertretenden Bundesvorsitzenden Werner Kloos und von Manfred Binder, die die Bedeutung der Pflege unserer siebenbürgischen Gemeinschaft und Tradition hervorhoben und zugleich die Grüße des Bundesvorsitzenden Rainer Lehni sowie des gesamten Vorstands des Landesverbandes Bayern überbrachten, folgten die Ehrungen für langjährige Tätigkeiten und besondere Verdienste um die Landsmannschaft.Dagmar hat sich nach ihrem Zuzug nach Bamberg sofort aktiv in die Kreisgruppe Bamberg integriert. Sie hat keine Gelegenheit ausgelassen, unsere Kultur, Literatur und Tradition auch der heimischen Bevölkerung näherzubringen. Inzwischen ist sie weit über unseren Kreis- und Landesverband hinaus bekannt. Mit ihren Büchern, Lesungen, Vorträgen und musikalischen Salons bereichert und begeistert sie nicht nur unseren Kreis- und Landesverband, sondern ist auch auf Bundesebene, im Ausland und häufig in Siebenbürgen aktiv. Über ihre zahlreichen Ehrungen und Auszeichnungen freuen wir uns sehr und betrachten sie zugleich als ein bedeutendes Aushängeschild unserer Kreisgruppe.Sara Gahl engagiert sich seit über 30 Jahren in der Kreisgruppe Bamberg. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem stellvertretenden Kreisgruppenvorsitzenden, unterstützt sie den Vorstand in allen organisatorischen Belangen. Sie organisiert Feste und hilft bei sämtlichen Veranstaltungen, ob Grillfest, Ausstellung, Gottesdienst oder Ausflug. Mit ihrem großen organisatorischen Talent trägt sie wesentlich zu einer effektiven und harmonischen Zusammenarbeit im Vorstand bei.hat sich von Beginn aktiv in das Vereinsleben eingebracht, insbesondere seit ihr Ehemann vor 27 Jahren zum Kassenwart gewählt wurde und sie damit ein unentbehrlicher Teil der Vorstandsarbeit wurde. Bei allen Aktivitäten der Kreisgruppe ist sie präsent, unterstützt zuverlässig jede Veranstaltung und bringt sich aktiv in Planungen und Besprechungen ein. Ihre Erfahrung, Hilfsbereitschaft und ihr Engagement werden im Vorstand sehr geschätzt. Darüber hinaus unterstützt sie ihren Ehemann beim Kathreintanz, kümmert sich um die Tombola und organisiert seit 27 Jahren eigenhändig die Päckchen für die Weihnachtsfeier.Die charismatische Schauspielerin, die am Temeswarer und Hermannstädter Theater mit ihrem eindrucksvollen Spiel Generationen von Zuschauerinnen und Zuschauern begeisterte, versteht es bis heute, auch in der Kreisgruppe Bamberg mit ihrer Ausstrahlung und künstlerischen Persönlichkeit zu verzaubern. Mit großem Engagement unterstützt sie den Literarisch-Musikalischen Salon und hat bereits zuvor mit zahlreichen Lesungen und Vorträgen wertvolle Beiträge zum Erhalt und zur Pflege unseres kulturellen Erbes geleistet.wurden an die Mitbegründerinnen und Mitbegründer der Kreisgruppe verliehen: Maria Penteker sowie Georg Pieldner mit seiner Ehefrau Uta, ehemaliger Schriftführer der Kreisgruppe, Wilhelm Waedt mit seiner Ehefrau Edeltraut, ehemaliger Jugendreferent der Kreisgruppe, Maria Sadler, deren Ehemann über viele Jahre als stellvertretender Kreisgruppenvorsitzender tätig war, sowie Margarete Irtel.wurden verliehen an Johann Werder und Sofia Werder, Hans Gahl und Hedda Gahl. Mit diesen Auszeichnungen wurde ihr langjähriges Engagement und ihre Verbundenheit zur Gemeinschaft in besonderer Weise gewürdigt.Es folgte ein Sketch der Theatergruppe der Kreisgruppe Augsburg, der mit viel Witz und Charme für beste Unterhaltung sorgte und so manche Besucherin und manchen Besucher in nostalgischen Erinnerungen schwelgen ließ.Stimmungsvolle Gesangseinlagen der Projektgruppe Haferland, die sächsische Lieder darbot, rundeten den Nachmittag auf eindrucksvolle und begeisternde Weise ab. Ab 17.00 Uhr wurde für das leibliche Wohl gesorgt. Traditionell mit Mici, Senf, Brot und guten Getränken wurde allen Gästen ein wahrer Festschmaus geboten.Im Namen des Vorstandes geht ein herzlicher Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie an die Gäste unseres Jubiläumsfestes. Ein besonderer Dank gilt auch allen Helferinnen und Helfern der Kreisgruppe, die mit ihrem großen Einsatz diese Feier erst möglich gemacht und dazu beigetragen haben, dass dieser Tag unvergesslich bleibt und zugleich ein lebendiges Weitertragen unserer Kultur bedeutet.

Sofia Werder