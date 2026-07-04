



4. Juli 2026

Wahlen und Ehrung der Mütter in der Kreisgruppe Rastatt

In eine neue Amtsperiode starteten wir mit der Wahl eines neuen Vorstandes und mit der Ehrung der Mütter. Die Jahreshauptversammlung fand am 17. Mai im Gemeindehaus St. Alexander statt und wurde mit drei Liedern eröffnet, vorgetragen von unserer Männersinggruppe unter der Leitung von Helmuth Weiss.

Der neue Vorstand der Kreisgruppe Rastatt, von links: Stefan Neumaier, Erwin Schuster, Katharina Schuster, Hans Hientz, Harald Gillig, Werner Schuller, Regina Kartmann, Christiane Melzer, Helmuth Weiss (Vorsitzender), Michael Kartmann, Samuel Schuster, Elisabeth Schuller, Werner Gohn-Kreuz (Ehrengast und Wahlleiter). Foto: Erika Gillig Manfred Schmidt begrüßte die Mitglieder und als Wahlleiter unseren Ehrengast Werner Gohn-Kreuz, stellvertretender Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Württemberg. In seiner kurzen Abschiedsrede blickte Schmidt zurück auf die verflossenen 22 Jahre, in denen er seine Pflichten als erster Vorsitzender der Kreisgruppe gewissenhaft erfüllt hat. Johann Krestel blickte seinerseits auf 29 Jahre ehrenamtliche Arbeit zurück in seinen Funktionen als Schriftführer, Pressereferent, organisatorischer Leiter des Chors, Ausflugs- und Theaterleiter und verabschiedete sich ebenfalls vom Vorstand. Die stellvertretende Vorsitzende Regina Kartmann machte auf die sinkende Mitgliederzahl und auf die immer geringere Teilnahme an unseren Veranstaltungen aufmerksam. Unsere Kassenwartin Elisabeth Schuller lieferte einen klaren Rechenschaftsbericht mit genauen Einnahmen und Ausgaben und wurde von den Rechnungsprüfern entlastet. Michael Kartmann sprach über die Aktivitäten, Erfolge und Sorgen der Blaskapelle. Schon vor mehreren Jahren ausgetreten aus dem Vorstand, betonte Peter Lukesch den Respekt, welchen ehrenamtliche Arbeit verdient. Herr Gohn-Kreuz warb dafür, optimistisch zu bleiben auch in schwierigen Zeiten, es gibt ja immer wieder auch schöne Erfolge im Verbandsleben.



Nach der Entlastung des gesamten Vorstandes erhielten die zwei scheidenden Mitglieder Manfred Schmidt und Johann Krestel Ehrenurkunden und Präsente. Werner Gohn-Kreuz übernahm die Wahlleitung und verbuchte vier Neuzugänge: Helmuth Weiss als neuer Vorstandsvorsitzender, Werner Schuller als Beisitzer, Stefan Neumaier als Rechnungsprüfer und Hans Hientz als stellvertretender Rechnungsprüfer. Harald Gillig wurde vom Beisitzer zum Schriftführer und Pressereferenten befördert. Alle anderen Vorstandsmitglieder behielten ihre Aufgabenbereiche: Regina Kartmann als stellvertretende Vorsitzende sowie Kultur- und Organisationsreferentin, Samuel Schuster als weiterer stellvertretender Vorsitzender, Elisabeth Schuller als Kassenwartin, Michael Kartmann als zweiter Rechnungsprüfer, Erwin Schuster als Betreuer unseres Internetauftritts. Helmuth Weiss leitet weiterhin die Singgruppe, Katharina Schuster und Christiane Melzer bleiben Beisitzerinnen, Paul Schuller ist weiter organisatorischer Leiter der Blaskapelle. Als Delegierte zu Landes- und Bundesvorstandssitzungen gelten nach wie vor der erste Vorsitzende und seine Stellvertreterin. Chor, Jugend- und Theatergruppe gibt es nicht mehr. Helmuth Weiss dankte für das ihm erwiesene Vertrauen und für die Ehre, die Kreisgruppe leiten zu dürfen. Danach brachte die Singgruppe, sechs Jungs in schmucker Tracht, drei weitere Lieder in siebenbürgisch-sächsischer Mundart zu Gehör.



Zu Ehren der Mütter gab es Kaffee und Kuchen sowie Geschichten und Gedichte, vorgetragen von Christiane Melzer, Peter Lukesch und Johann Krestel. Zwei Lieder wurden gemeinsam gesungen, lebhafte Gespräche lockerten die Stimmung auf und zum Schluss gab es für jede Mutter eine wunderschöne rote Rose. Dem neu gewählten Vorstand wünschen wir vier erfolgreiche Jahre im Dienst unserer Kreisgruppe. Manfred Schmidt begrüßte die Mitglieder und als Wahlleiter unseren Ehrengast Werner Gohn-Kreuz, stellvertretender Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Württemberg. In seiner kurzen Abschiedsrede blickte Schmidt zurück auf die verflossenen 22 Jahre, in denen er seine Pflichten als erster Vorsitzender der Kreisgruppe gewissenhaft erfüllt hat. Johann Krestel blickte seinerseits auf 29 Jahre ehrenamtliche Arbeit zurück in seinen Funktionen als Schriftführer, Pressereferent, organisatorischer Leiter des Chors, Ausflugs- und Theaterleiter und verabschiedete sich ebenfalls vom Vorstand. Die stellvertretende Vorsitzende Regina Kartmann machte auf die sinkende Mitgliederzahl und auf die immer geringere Teilnahme an unseren Veranstaltungen aufmerksam. Unsere Kassenwartin Elisabeth Schuller lieferte einen klaren Rechenschaftsbericht mit genauen Einnahmen und Ausgaben und wurde von den Rechnungsprüfern entlastet. Michael Kartmann sprach über die Aktivitäten, Erfolge und Sorgen der Blaskapelle. Schon vor mehreren Jahren ausgetreten aus dem Vorstand, betonte Peter Lukesch den Respekt, welchen ehrenamtliche Arbeit verdient. Herr Gohn-Kreuz warb dafür, optimistisch zu bleiben auch in schwierigen Zeiten, es gibt ja immer wieder auch schöne Erfolge im Verbandsleben.Nach der Entlastung des gesamten Vorstandes erhielten die zwei scheidenden Mitglieder Manfred Schmidt und Johann Krestel Ehrenurkunden und Präsente. Werner Gohn-Kreuz übernahm die Wahlleitung und verbuchte vier Neuzugänge: Helmuth Weiss als neuer Vorstandsvorsitzender, Werner Schuller als Beisitzer, Stefan Neumaier als Rechnungsprüfer und Hans Hientz als stellvertretender Rechnungsprüfer. Harald Gillig wurde vom Beisitzer zum Schriftführer und Pressereferenten befördert. Alle anderen Vorstandsmitglieder behielten ihre Aufgabenbereiche: Regina Kartmann als stellvertretende Vorsitzende sowie Kultur- und Organisationsreferentin, Samuel Schuster als weiterer stellvertretender Vorsitzender, Elisabeth Schuller als Kassenwartin, Michael Kartmann als zweiter Rechnungsprüfer, Erwin Schuster als Betreuer unseres Internetauftritts. Helmuth Weiss leitet weiterhin die Singgruppe, Katharina Schuster und Christiane Melzer bleiben Beisitzerinnen, Paul Schuller ist weiter organisatorischer Leiter der Blaskapelle. Als Delegierte zu Landes- und Bundesvorstandssitzungen gelten nach wie vor der erste Vorsitzende und seine Stellvertreterin. Chor, Jugend- und Theatergruppe gibt es nicht mehr. Helmuth Weiss dankte für das ihm erwiesene Vertrauen und für die Ehre, die Kreisgruppe leiten zu dürfen. Danach brachte die Singgruppe, sechs Jungs in schmucker Tracht, drei weitere Lieder in siebenbürgisch-sächsischer Mundart zu Gehör.Zu Ehren der Mütter gab es Kaffee und Kuchen sowie Geschichten und Gedichte, vorgetragen von Christiane Melzer, Peter Lukesch und Johann Krestel. Zwei Lieder wurden gemeinsam gesungen, lebhafte Gespräche lockerten die Stimmung auf und zum Schluss gab es für jede Mutter eine wunderschöne rote Rose. Dem neu gewählten Vorstand wünschen wir vier erfolgreiche Jahre im Dienst unserer Kreisgruppe. Harald Gillig

Schlagwörter: Rastatt, Vorstandswahl, Muttertag

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