Kronenfest in Augsburg

Der Pfarrgarten der St.-Andreas-Kirche in Augsburg verwandelte sich am 5. Juli in einen Ort der Begegnung, der Gemeinschaft und des gelebten Brauchtums. Zahlreiche Gäste feierten das traditionelle Kronenfest und erlebten einen abwechslungsreichen Tag mit Gottesdienst, Musik, Tanz und geselligem Beisammensein.

Trachtenträger unter der Augsburger Krone. Foto: Nicki Dornstauder

Zum Auftakt wurde der Gottesdienst in der St.-Andreas-Kirche von der Prädikantin Loredana Frank gestaltet. Die gebürtige Fogarascherin mit Wurzeln in Kleinschenk berichtete von ihrem persönlichen Glaubensweg, der sie vom ehrenamtlichen Engagement in der Kirchengemeinde St. Lukas bis zur Ausbildung und Einführung als Prädikantin führte. Im Mittelpunkt ihrer Predigt stand die biblische Geschichte von Jakob und der Himmelsleiter sowie die Zusage Gottes „Ich bin bei dir und verlasse dich nicht“. Mit ihren Worten ermutigte sie die Gottesdienstbesucher, ihren eigenen Lebensweg vertrauensvoll zu gehen und auf Gottes Begleitung zu bauen. Der Siebenbürger Chor Augsburg unter der Leitung von Elfriede Ungar sorgte für die musikalische Umrahmung.Nach dem Gottesdienst kamen die Besucherinnen und Besucher beim gemeinsamen Mittagstisch zusammen. Um 14.00 Uhr begann der Festakt mit einem musikalischen Auftakt der Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e.V., gefolgt vom feierlichen Einzug und Aufmarsch aller Trachtenpaare. Danach begrüßte Moderatorin Ute Bako die Gäste und übergab das Mikrofon an Helmut Schwarz, den Vorsitzenden der Kreisgruppe Augsburg, der die zahlreichen Besucherinnen, Besucher und Ehrengäste herzlich willkommen hieß. Unser neuer Oberbürgermeister Dr. Florian Freund würdigte die Bedeutung der Siebenbürger Sachsen für das kulturelle Leben der Stadt Augsburg. Gleichzeitig erinnerte er daran, dass die Ankunft vieler Heimatvertriebener und Aussiedler in den Nachkriegsjahren nicht immer von Offenheit und Freude begleitet war, sondern häufig mit Ablehnung verbunden gewesen sei. Umso erfreulicher sei es, dass unsere Landsleute heute ein geschätzter und unverzichtbarer Teil des gesellschaftlichen Lebens in Augsburg sind und mit ihrem Engagement das Miteinander der Stadt bereichern. Doris Hutter, Kulturreferentin des Landesverbandes Bayern, hob die kulturelle Vielfalt und die gelebte Toleranz innerhalb der Gemeinschaft hervor. Mit Blick auf die bewegte Geschichte der Siebenbürger Sachsen stellte sie die Frage: „Wenn wir mit unserer Geschichte nicht Brückenbauer sind, wer dann?“ und unterstrich damit die Bedeutung des gegenseitigen Verständnisses und respektvollen Zusammenlebens. Elisabeth Gadelmeier, stellvertretende Landesjugendleiterin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) Bayern, zeigte sich erfreut über die große Zahl anwesender Jugendlicher. Sie dankte dem Vorstand sowie allen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz und die Organisation des Kronenfestes, das seit vielen Jahren in Augsburg gefeiert wird. Zu den weiteren Ehrengästen zählten Dr. Volker Ullrich, Andreas Jäckel, Tanja Rüb, Mislav Ilic, Wayne Chico Pittman von der CSU sowie Benjamin Adam von der SPD. Begrüßen konnten wir auch Helene Sauter, die Vorsitzende der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, Ortsgruppe Augsburg, und unseren Gastgeber, Pfarrer Markus Maiwald.Der Höhepunkt des Nachmittags war das traditionelle Kronensteigen. Der diesjährige Kronensteiger Maximilian Göddert nahm die Herausforderung an und erreichte angefeuert und bejubelt durch die Anwesenden und mit tatkräftiger Unterstützung von Timo Schulz die Krone. „Das ist Teamwork, das ist gelebte Unterstützung und ein Zeichen: „Ich bin da, du kannst dich auf mich verlassen“, betonte Ute Bako in ihrer Moderation. In seiner Kronenrede erinnerte Maximilian Göddert an die Bedeutung des Kronenfestes und hob unser Jubiläum hervor. Die Kreisgruppe Augsburg feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen und aus schwindelnder Höhe wurden alle zur Jubiläumsveranstaltung am 14. November eingeladen. Nach alter Tradition folgte danach der wohl schönste Moment für die jüngsten Gäste: Von der festlich geschmückten Krone regnete es Süßigkeiten, die die Kinder mit großer Begeisterung einsammelten. Anschließend eröffneten Kronensteiger Maximilian und sein Unterstützer Timo mit ihren Tanzpartnerinnen den Tanz unter der Krone. Mit diesem feierlichen Auftakt läuteten sie den Beginn der Tanzdarbietungen ein und wurden dabei durch den Applaus der Besucherinnen und Besucher begleitet.Nach einer kleinen Verschnaufpause für die Trachtenträgerinnen und Trachtenträger wurde das Programm mit den Darbietungen der Tanzgruppen fortgesetzt. Die Kindertanzgruppe Augsburg, die Gasttanzgruppen aus Heilbronn und München sowie die Tanzgruppe Augsburg begeisterten das Publikum mit ihrem Können. Die Wechsel zwischen den einzelnen Auftritten begleitete Hans-Otto Zerwes auf seinem Akkordeon und sorgte damit für einen schwungvollen Übergang zwischen den Darbietungen. Danke für die musikalische Umrahmung des Festes durch die Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e.V., die mit ihren stimmungsvollen Melodien, Märschen und Polkas für beste Unterhaltung sorgte. Neben dem offiziellen Programm blieb genügend Zeit für Gespräche und Begegnungen. Bei Speisen und Getränken nutzten viele Besucher die Gelegenheit, alte Bekannte wiederzutreffen und neue Kontakte zu knüpfen. Gerade dieser generationenübergreifende Austausch macht das Kronenfest seit vielen Jahren zu einem besonderen Ereignis im Gemeindeleben. Das diesjährige Kronenfest zeigte erneut eindrucksvoll, wie lebendig Tradition, Glaube und Gemeinschaft miteinander verbunden sein können. Dank des großen Engagements der zahlreichen Helferinnen und Helfer sowie aller Mitwirkenden wurde das Fest zu einem rundum gelungenen Tag, der den Besucherinnen und Besuchern noch lang in guter Erinnerung bleiben wird.

Julia Dendörfer