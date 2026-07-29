



29. Juli 2026

Landshuter Kronenfest: Gemeinsam ­Traditionen leben und ­Zukunft gestalten

Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen feierte die Kreisgruppe Landshut am 4. Juli ihr traditionelles Kronenfest auf dem Gelände der Alten Ziegelei in Altdorf. Zahlreiche Landsleute, Freunde der Kreisgruppe sowie Ehrengäste aus Politik, Kirche und den Landsmannschaften waren der Einladung gefolgt und erlebten einen Tag, der ganz im Zeichen von Gemeinschaft, gelebter Tradition und dem Miteinander der Generationen stand.

Ehrengäste, umringt von Trachtenträgern, beim Kronenfest der Kreisgruppe Landshut in Altdorf. Foto: Bernd Breit Für den festlichen Auftakt sorgte die Siebenbürger Blaskapelle Landshut unter der Leitung von Otto Wellmann. In ihrer Begrüßung erinnerte die Kreisgruppenvorsitzende Kerstin Arz daran, dass das Kronenfest seit vielen Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Vereinslebens sei und Menschen jeden Alters zusammenführe. Besonders hob sie hervor, dass sich in der Kreisgruppe viele junge Mitglieder engagieren und gemeinsam mit den älteren Generationen Verantwortung übernehmen. Diese Entwicklung wurde auch in den anschließenden Grußworten mehrfach aufgegriffen und als wichtiger Beitrag zur Zukunft der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft gewürdigt.



Unter den Ehrengästen konnte die Kreisgruppe zahlreiche Vertreter des Verbandes der Siebenbürger Sachsen begrüßen, darunter Werner Kloos, stellvertretender Bundesvorsitzender und Ehrenvorsitzender der Kreisgruppe Landshut, und Manfred Binder, Vorsitzender des Landesverbandes Bayern des Verbandes der Siebenbürger Sachsen. Ebenfalls vor Ort waren die stellvertretende Bundesjugendleiterin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend, Melanie Pauli, und der neu gewählte Landesjugendleiter der SJD Bayern, Matthias Fleps. Ihre Anwesenheit unterstrich die enge Verbundenheit zwischen Kreisgruppe, Landesverband und Bundesebene. Auch zahlreiche Vertreter benachbarter Kreisgrup­pen und befreundeter Landsmannschaften (LM) waren der Einladung gefolgt: Helene Hermann (LM der Deutschen aus Russland), Damian Bednarski (LM der Oberschlesier), Franz Josef Prokosch (LM der Nieder- und Oberschlesier), Hans Szeghedi (LM der Banater Schwaben), Rudolf Schnur, Vorsitzender des BdV- Kreisverbands Landshut, René Buortmes (Kreisgruppe Traunreut), Helmuth Zink (Nachbarschaft der Gäubodener Sachsen) u.a. Die Begegnungen boten Gelegenheit zum persönlichen Austausch und zum Knüpfen neuer Kontakte über die Kreisgrenzen hinaus.



Auch zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Kirche nahmen am Fest teil. Der Schirmherr der Veranstaltung, der Erste Bürgermeister des Marktes Altdorf, Sebastian Stanglmaier, begrüßte die Gäste ebenso wie die Dekanin der Evangelisch-Lutherischen Kirche Landshut Dr. Nina Lubomierski. Mit Florian Oßner konnte die Kreisgruppe nach vielen Jahren wieder einen Bundestagsabgeordneten willkommen heißen. In seinem Grußwort würdigte er das große ehrenamtliche Engagement der Kreisgruppe und sagte seine Unterstützung für das geplante Haus der Heimat in Landshut zu. Gemeinsam mit Sebastian Stanglmaier und der stellvertretenden Landrätin Claudia Geilersdorfer, die erstmals seit mehreren Jahren wieder den Landkreis Landshut beim Kronenfest vertrat, blieb er bis in den Nachmittag hinein auf dem Festgelände und verfolgte das Kulturprogramm mit großem Interesse.



Der kulturelle Teil des Nachmittags begann mit dem feierlichen Einzug der Trachtenträger. Die Jugendtanzgruppe Landshut, die Erwachsenentanzgruppe Landshut und die Jugendtanzgruppe Traunreut begeisterten mit ihren Darbietungen das Publikum. Ein weiterer Höhepunkt war der traditionelle Kronenaufstieg. Bereits in ihren Grußworten hatten mehrere Redner, darunter Dekanin Dr. Nina Lubomierski und Vertreter der Kommunalpolitik, Eric Waadt für seinen Aufstieg auf den Kronenbaum motiviert. Unter großem Beifall erklomm er schließlich die festlich geschmückte Krone und erfreute anschließend die zahlreichen Kinder mit dem traditionellen Süßigkeitenregen.



Auch für die jüngsten Besucher wurde wieder einiges geboten. Für Begeisterung sorgten neben einer Hüpfburg das beliebte Spiel „Tempo, kleine Schnecke!“ in Lebensgröße und das von Lusi Hagn, Inhaberin des Landshuter Spielwarengeschäfts Holzwurm Landshut, angebotene Kinderschminken. Unterstützt wurde das Kinderprogramm durch die Sponsoren HM Motors und Holzwurm Landshut.



Bei frisch gebackenem Baumstriezel, Mici und vielen guten Gesprächen klang das Fest in geselliger Atmosphäre aus. Das Kronenfest 2026 zeigte erneut, wie lebendig die siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft in Landshut ist und wie erfolgreich es gelingt, Traditionen gemeinsam zu pflegen und an die nächste Generation weiterzugeben.



Ein herzlicher Dank gilt allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, den Sponsoren sowie den zahlreichen Gästen, die mit ihrem Engagement und ihrer Unterstützung zum Gelingen des Kronenfestes beigetragen haben. Für den festlichen Auftakt sorgte die Siebenbürger Blaskapelle Landshut unter der Leitung von Otto Wellmann. In ihrer Begrüßung erinnerte die Kreisgruppenvorsitzende Kerstin Arz daran, dass das Kronenfest seit vielen Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Vereinslebens sei und Menschen jeden Alters zusammenführe. Besonders hob sie hervor, dass sich in der Kreisgruppe viele junge Mitglieder engagieren und gemeinsam mit den älteren Generationen Verantwortung übernehmen. Diese Entwicklung wurde auch in den anschließenden Grußworten mehrfach aufgegriffen und als wichtiger Beitrag zur Zukunft der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft gewürdigt.Unter den Ehrengästen konnte die Kreisgruppe zahlreiche Vertreter des Verbandes der Siebenbürger Sachsen begrüßen, darunter Werner Kloos, stellvertretender Bundesvorsitzender und Ehrenvorsitzender der Kreisgruppe Landshut, und Manfred Binder, Vorsitzender des Landesverbandes Bayern des Verbandes der Siebenbürger Sachsen. Ebenfalls vor Ort waren die stellvertretende Bundesjugendleiterin der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend, Melanie Pauli, und der neu gewählte Landesjugendleiter der SJD Bayern, Matthias Fleps. Ihre Anwesenheit unterstrich die enge Verbundenheit zwischen Kreisgruppe, Landesverband und Bundesebene. Auch zahlreiche Vertreter benachbarter Kreisgrup­pen und befreundeter Landsmannschaften (LM) waren der Einladung gefolgt: Helene Hermann (LM der Deutschen aus Russland), Damian Bednarski (LM der Oberschlesier), Franz Josef Prokosch (LM der Nieder- und Oberschlesier), Hans Szeghedi (LM der Banater Schwaben), Rudolf Schnur, Vorsitzender des BdV- Kreisverbands Landshut, René Buortmes (Kreisgruppe Traunreut), Helmuth Zink (Nachbarschaft der Gäubodener Sachsen) u.a. Die Begegnungen boten Gelegenheit zum persönlichen Austausch und zum Knüpfen neuer Kontakte über die Kreisgrenzen hinaus.Auch zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Kirche nahmen am Fest teil. Der Schirmherr der Veranstaltung, der Erste Bürgermeister des Marktes Altdorf, Sebastian Stanglmaier, begrüßte die Gäste ebenso wie die Dekanin der Evangelisch-Lutherischen Kirche Landshut Dr. Nina Lubomierski. Mit Florian Oßner konnte die Kreisgruppe nach vielen Jahren wieder einen Bundestagsabgeordneten willkommen heißen. In seinem Grußwort würdigte er das große ehrenamtliche Engagement der Kreisgruppe und sagte seine Unterstützung für das geplante Haus der Heimat in Landshut zu. Gemeinsam mit Sebastian Stanglmaier und der stellvertretenden Landrätin Claudia Geilersdorfer, die erstmals seit mehreren Jahren wieder den Landkreis Landshut beim Kronenfest vertrat, blieb er bis in den Nachmittag hinein auf dem Festgelände und verfolgte das Kulturprogramm mit großem Interesse.Der kulturelle Teil des Nachmittags begann mit dem feierlichen Einzug der Trachtenträger. Die Jugendtanzgruppe Landshut, die Erwachsenentanzgruppe Landshut und die Jugendtanzgruppe Traunreut begeisterten mit ihren Darbietungen das Publikum. Ein weiterer Höhepunkt war der traditionelle Kronenaufstieg. Bereits in ihren Grußworten hatten mehrere Redner, darunter Dekanin Dr. Nina Lubomierski und Vertreter der Kommunalpolitik, Eric Waadt für seinen Aufstieg auf den Kronenbaum motiviert. Unter großem Beifall erklomm er schließlich die festlich geschmückte Krone und erfreute anschließend die zahlreichen Kinder mit dem traditionellen Süßigkeitenregen.Auch für die jüngsten Besucher wurde wieder einiges geboten. Für Begeisterung sorgten neben einer Hüpfburg das beliebte Spiel „Tempo, kleine Schnecke!“ in Lebensgröße und das von Lusi Hagn, Inhaberin des Landshuter Spielwarengeschäfts Holzwurm Landshut, angebotene Kinderschminken. Unterstützt wurde das Kinderprogramm durch die Sponsoren HM Motors und Holzwurm Landshut.Bei frisch gebackenem Baumstriezel, Mici und vielen guten Gesprächen klang das Fest in geselliger Atmosphäre aus. Das Kronenfest 2026 zeigte erneut, wie lebendig die siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft in Landshut ist und wie erfolgreich es gelingt, Traditionen gemeinsam zu pflegen und an die nächste Generation weiterzugeben.Ein herzlicher Dank gilt allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, den Sponsoren sowie den zahlreichen Gästen, die mit ihrem Engagement und ihrer Unterstützung zum Gelingen des Kronenfestes beigetragen haben. Stefanie Christian

Schlagwörter: Landshut, Kronenfest, Brauchtumsveranstaltung

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