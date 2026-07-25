



25. Juli 2026

Mittelaltermarkt, Feuer­wehren, Zunfttruhen und vieles mehr in Agnetheln: Festtage am 9. und 14. August

Die Trachtenkapelle Göppingen und der Posaunenchor Schäßburg umrahmen den Gottesdienst am 9. August, 10.00 Uhr, in der Agnethler Kirche. In Kooperation mit der Evangelischen Kirchengemeinde Agnetheln und dem Siebenbürgischen Museum Gundelsheim e.V. organisiert die HOG Agnetheln um 11.00 Uhr in der Kirche die Vernissage der Ausstellung „Aber du, Herr, machst mich frei …“ mit Bildern der Werke von Gertrud Hornung. Die Einführung macht Helga Lutsch.

14. August gestaltet die HOG Agnetheln zusammen mit der Evangelischen Kirchengemeinde, der Stadt Agnetheln und Urzelnzunft Breasla Lolelor. Der Festtag beginnt mit einer Andacht von 11.30-12.30 Uhr auf dem Friedhof mit Pfarrerin Bettina Kenst, umrahmt von der Kapelle „Original Karpaten-Express“ aus Stuttgart. Die Vernissage der Ausstellung „150 Jahre seit Gründung der Freiwilligen Agnethler Feuerwehr“, gestaltet von Helga Lutsch in Kooperation mit dem Harbachtalmuseum, vertreten durch Mihaela Nevodar, findet von 15.00-16.00 Uhr im Harbachtalmuseum Agnetheln, str. 1 Decembrie 29, statt, der Eintritt ist frei. Im Anschluss, von 16.30-17.30 Uhr, lädt die Stadt Agne­theln zur Präsentation der Feuerwehr „Staţia de Pompieri Agnita“, str. Horea 17 C, ein.



Der Mittelaltermarkt in der Kirchenburg Agnetheln von 17.00-20.00 Uhr beinhaltet Zunfttruhen der „Breasla Lolelor“, Präsentations- und Verkaufsstände, kulinarische Spezialitäten, Mittelalter-Workshops für Kinder und weitere Überraschungen, Eintritt frei.



18.00-18.30 Uhr laden wir zum Musical „Siwweberjesch Medchen“ (von Doris Hutter), aufgeführt vom Harbachtal-Chor (Leitung: Cornelia Hemmann), in die Evangelische Kirche ein. Das Musical ist dreisprachig: deutsch, sächsisch, rumänisch. Eintritt frei.



18.40-19.00 Uhr gibt es Blasmusik mit der Kapelle „Original Karpaten-Express“ im Hof der Kirchenburg 19.00-20.00 Uhr bietet das Kulturhaus Tanz, Gesang, Instrumentalmusik und der „Original Karpaten-Express“ Blasmusik auf der Bühne im Hof der Kirchenburg (Eintritt frei).



20.00 Uhr laden wir herzlich zum Ball in den Hof der Kirchenburg ein, organisiert von der Stadt Agnetheln. Diese zwei Festtage sind Teil des Gemeinschaftsprojekts „Festtage in Siebenbürgen vom 7.-16. August 2026“ der Regionalgruppe Hermannstadt / Harbachtal im Verband der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften, die uns einlädt, Traditionen zu feiern sowie alte und neue Geschichten zu entdecken. Dengestaltet die HOG Agnetheln zusammen mit der Evangelischen Kirchengemeinde, der Stadt Agnetheln und Urzelnzunft Breasla Lolelor. Der Festtag beginnt mit einer Andacht von 11.30-12.30 Uhr auf dem Friedhof mit Pfarrerin Bettina Kenst, umrahmt von der Kapelle „Original Karpaten-Express“ aus Stuttgart. Die Vernissage der Ausstellung „150 Jahre seit Gründung der Freiwilligen Agnethler Feuerwehr“, gestaltet von Helga Lutsch in Kooperation mit dem Harbachtalmuseum, vertreten durch Mihaela Nevodar, findet von 15.00-16.00 Uhr im Harbachtalmuseum Agnetheln, str. 1 Decembrie 29, statt, der Eintritt ist frei. Im Anschluss, von 16.30-17.30 Uhr, lädt die Stadt Agne­theln zur Präsentation der Feuerwehr „Staţia de Pompieri Agnita“, str. Horea 17 C, ein.Der Mittelaltermarkt in der Kirchenburg Agnetheln von 17.00-20.00 Uhr beinhaltet Zunfttruhen der „Breasla Lolelor“, Präsentations- und Verkaufsstände, kulinarische Spezialitäten, Mittelalter-Workshops für Kinder und weitere Überraschungen, Eintritt frei.18.00-18.30 Uhr laden wir zum Musical „Siwweberjesch Medchen“ (von Doris Hutter), aufgeführt vom Harbachtal-Chor (Leitung: Cornelia Hemmann), in die Evangelische Kirche ein. Das Musical ist dreisprachig: deutsch, sächsisch, rumänisch. Eintritt frei.18.40-19.00 Uhr gibt es Blasmusik mit der Kapelle „Original Karpaten-Express“ im Hof der Kirchenburg 19.00-20.00 Uhr bietet das Kulturhaus Tanz, Gesang, Instrumentalmusik und der „Original Karpaten-Express“ Blasmusik auf der Bühne im Hof der Kirchenburg (Eintritt frei).20.00 Uhr laden wir herzlich zum Ball in den Hof der Kirchenburg ein, organisiert von der Stadt Agnetheln. Diese zwei Festtage sind Teil des Gemeinschaftsprojekts „Festtage in Siebenbürgen vom 7.-16. August 2026“ der Regionalgruppe Hermannstadt / Harbachtal im Verband der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften, die uns einlädt, Traditionen zu feiern sowie alte und neue Geschichten zu entdecken. Doris Hutter

Schlagwörter: Agnetheln, Feier, Tradition, Brauchtum

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