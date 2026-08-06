



6. August 2026

Kronenfest in Wiehl

Bei hochsommerlichen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein feierte die Kreisgruppe am 4. Juli ihr traditionelles Kronenfest im evangelischen Gemeindehaus in Bielstein. Zahlreiche Gäste erlebten einen abwechslungsreichen Tag, der im Zeichen siebenbürgisch-sächsischer Tradition, Gemeinschaft und Heimatverbundenheit stand. Der Vorsitzende der Kreisgruppe, Horst Kessmann, begrüßte die Anwesenden herzlich und zeigte sich erfreut über die große Beteiligung.





Zu den Ehrengästen zählte auch Wiehls Bürgermeister Ulrich Stücker. Den festlichen Auftakt bildete eine Andacht unter freiem Himmel, die Pfarrer Dietmar Auner hielt. Seine Worte über Gemeinschaft, Dankbarkeit und das Bewahren von Traditionen verliehen dem Fest einen würdigen Rahmen. Mit dem Bändertanz begeisterte die Jugend- und Erwachsenentanzgruppe das Publikum. Foto: Manuel Krafft Im Mittelpunkt des Nachmittags stand der feierliche Aufmarsch der Erwachsenen- und Kindertanzgruppen der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein, begleitet vom Blasorchester Siebenbürgen-Drabenderhöhe. Anschließend folgte die Besteigung der Krone, die, wie im letzten Jahr, Dennis Urbani übernahm. Der aktive Tänzer der Jugendtanzgruppe richtete von der Krone sein Grußwort nicht nur in deutscher Sprache, sondern auch in siebenbürgisch-sächsischer Mundart an die Festgemeinschaft und sorgte damit für viel Beifall. Mit besonderer Spannung erwarteten die Kinder den traditionellen Süßigkeitenregen, den er nach seiner Ansprache über der Festwiese verteilte.



Nach dem Abstieg wurde der traditionelle Walzer unter der Krone getanzt, bevor die Kinder-, Jugend- und Erwachsenentanzgruppen ihr Können mit verschiedenen Volkstänzen eindrucksvoll unter Beweis stellten. Die Darbietungen überzeugten durch Präzision, Freude und sichtbare Begeisterung und wurden vom Publikum mit lang anhaltendem Applaus belohnt.



Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein bot sich reichlich Gelegenheit für Gespräche und Begegnungen. Die Besucher genossen ein vielfältiges Kuchenbüfett sowie siebenbürgische Grillspezialitäten. Für die musikalische Umrahmung sorgte den gesamten Nachmittag über das Blasorchester Siebenbürgen-Drabenderhöhe und trug maßgeblich zur festlichen Atmosphäre bei. Auch an die jüngsten Gäste war gedacht. Die Hüpfburg erfreute sich trotz der Hitze großer Beliebtheit und war den ganzen Tag über gut besucht.



Am Abend übernahmen die „Sieben Beats“ mit einem stimmungsvollen Open-Air-Konzert die musikalische Gestaltung und begeisterten das Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm. Mit Einbruch der Dunkelheit wurde die Feier ins Gemeindehaus verlegt, wo DJ Manu mit einer gelungenen Mischung aus bekannten Klassikern und aktuellen Hits für beste Stimmung sorgte. Bis in die frühen Morgenstunden wurde ausgelassen getanzt, gefeiert und das harmonische Miteinander genossen.



Das Kronenfest zeigte, wie lebendig siebenbürgisch-sächsische Traditionen in der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein gepflegt werden. Es verbindet Generationen, stärkt das Gemeinschaftsgefühl und bietet zugleich eine wertvolle Gelegenheit, kulturelles Erbe sichtbar zu bewahren und an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben. Ein herzlicher Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, die mit großem ehrenamtlichem Engagement zum Gelingen des Festes beigetragen haben – sei es beim Auf- und Abbau, in der Küche und am Grill, beim Kuchenbacken, in der Organisation oder als Pfarrer, Musikerinnen und Musiker sowie Tänzerinnen und Tänzer. Ihr Einsatz macht deutlich, dass das Motto der Kreisgruppe „Wir lieben und leben siebenbürgische Tradition“ nicht nur ein Leitspruch, sondern gelebte Wirklichkeit ist. Das Kronenfest gehört zu den bekanntesten und ältesten Bräuchen der Siebenbürger Sachsen. In den meisten Ortschaften Siebenbürgens wurde es traditionell am kirchlichen Feiertag „Peter und Paul“ gefeiert. Es markierte den Abschluss der ersten Sommerhälfte und zugleich den Beginn der arbeitsreichen Erntezeit. Mittelpunkt des Festes waren seit jeher der feierliche Trachtenaufmarsch, begleitet von Blasmusik, sowie die Besteigung der festlich geschmückten Krone. Einst als Fest der Jugend gefeiert, ist das Kronenfest heute ein generationenübergreifendes Ereignis, das Menschen jeden Alters zusammenführt und dazu beiträgt, siebenbürgisch-sächsisches Brauchtum lebendig zu erhalten.Zu den Ehrengästen zählte auch Wiehls Bürgermeister Ulrich Stücker. Den festlichen Auftakt bildete eine Andacht unter freiem Himmel, die Pfarrer Dietmar Auner hielt. Seine Worte über Gemeinschaft, Dankbarkeit und das Bewahren von Traditionen verliehen dem Fest einen würdigen Rahmen.Im Mittelpunkt des Nachmittags stand der feierliche Aufmarsch der Erwachsenen- und Kindertanzgruppen der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein, begleitet vom Blasorchester Siebenbürgen-Drabenderhöhe. Anschließend folgte die Besteigung der Krone, die, wie im letzten Jahr, Dennis Urbani übernahm. Der aktive Tänzer der Jugendtanzgruppe richtete von der Krone sein Grußwort nicht nur in deutscher Sprache, sondern auch in siebenbürgisch-sächsischer Mundart an die Festgemeinschaft und sorgte damit für viel Beifall. Mit besonderer Spannung erwarteten die Kinder den traditionellen Süßigkeitenregen, den er nach seiner Ansprache über der Festwiese verteilte.Nach dem Abstieg wurde der traditionelle Walzer unter der Krone getanzt, bevor die Kinder-, Jugend- und Erwachsenentanzgruppen ihr Können mit verschiedenen Volkstänzen eindrucksvoll unter Beweis stellten. Die Darbietungen überzeugten durch Präzision, Freude und sichtbare Begeisterung und wurden vom Publikum mit lang anhaltendem Applaus belohnt.Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein bot sich reichlich Gelegenheit für Gespräche und Begegnungen. Die Besucher genossen ein vielfältiges Kuchenbüfett sowie siebenbürgische Grillspezialitäten. Für die musikalische Umrahmung sorgte den gesamten Nachmittag über das Blasorchester Siebenbürgen-Drabenderhöhe und trug maßgeblich zur festlichen Atmosphäre bei. Auch an die jüngsten Gäste war gedacht. Die Hüpfburg erfreute sich trotz der Hitze großer Beliebtheit und war den ganzen Tag über gut besucht.Am Abend übernahmen die „Sieben Beats“ mit einem stimmungsvollen Open-Air-Konzert die musikalische Gestaltung und begeisterten das Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm. Mit Einbruch der Dunkelheit wurde die Feier ins Gemeindehaus verlegt, wo DJ Manu mit einer gelungenen Mischung aus bekannten Klassikern und aktuellen Hits für beste Stimmung sorgte. Bis in die frühen Morgenstunden wurde ausgelassen getanzt, gefeiert und das harmonische Miteinander genossen.Das Kronenfest zeigte, wie lebendig siebenbürgisch-sächsische Traditionen in der Kreisgruppe Wiehl-Bielstein gepflegt werden. Es verbindet Generationen, stärkt das Gemeinschaftsgefühl und bietet zugleich eine wertvolle Gelegenheit, kulturelles Erbe sichtbar zu bewahren und an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben. Ein herzlicher Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, die mit großem ehrenamtlichem Engagement zum Gelingen des Festes beigetragen haben – sei es beim Auf- und Abbau, in der Küche und am Grill, beim Kuchenbacken, in der Organisation oder als Pfarrer, Musikerinnen und Musiker sowie Tänzerinnen und Tänzer. Ihr Einsatz macht deutlich, dass das Motto der Kreisgruppe „Wir lieben und leben siebenbürgische Tradition“ nicht nur ein Leitspruch, sondern gelebte Wirklichkeit ist. Gudrun Binder

Schlagwörter: Wiehl, Kronenfest, Brauchtum, Stücker

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