1 • cschuster schrieb am 27.07.2024, 10:26 Uhr:

Unsere Tanzgruppe Wels pflegt seit mehr als 20 Jahren Freund- und Partnerschaft mit der Schweizer Trachtengruppe in Illgau bei Schwyz.

Unsere Freunde haben uns bereits am 1. Juli in Wort und Bild darüber informiert, dass unsere "Kollegen" aus Augsburg in Zürich mit dabei waren. Offensichtlich habt Ihr sehr positive Eindrücke dort hinterlassen! Aufrichtige Gratulation dafür von uns in Wels!