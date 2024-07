Siebenbürgische Tanzgruppe Augsburg begeistert beim Eidgenössischen Trachtenfest in Zürich

Vom 28. bis 30. Juni nahm die Siebenbürgische Tanzgruppe aus Augsburg am Eidgenössischen Trachtenfest in Zürich teil. Diese Veranstaltung, die alle zwölf Jahre stattfindet, vereint die 26 Kantonalverbände der Schweizerischen Trachtenvereinigung zu einem bunten Fest voller Trachten, Tanz, Musik und Handwerk.

Tanzgruppe Augsburg beim Eidgenössischen Trachtenfest 2024. Foto: privat

Das aufregende Wochenende begann mit der individuellen Anreise aller Teilnehmer, die nicht nur ihre traditionellen Trachten, sondern auch jede Menge Motivation im Gepäck hatten. Um entspannt ins Wochenende zu starten, trafen sich alle am Freitag zu einem gemeinsamen Abendessen am Ufer der Limmat. Im Anschluss bot die Altstadt von Zürich bei bestem Wetter eine perfekte Kulisse für einen abendlichen Spaziergang.Der Samstag begann mit dem ersten Auftritt der Gruppe auf einer der vielen freien Bühnen, die in der Altstadt verteilt waren. Diese Bühnen boten Tanz- und Showgruppen eine Plattform, sich zu präsentieren. In einem 20-minütigen Block zeigte die Siebenbürgische Tanzgruppe Tänze wie den „Figurenländer“, den „Schaulustig“, die „Reklich Med“ und den österreichischen Klassiker, den „Zillertaler Hochzeitsmarsch“. Nach diesem Auftritt hatten die Tänzer Freizeit, die sie nutzten, um andere Gruppen zu sehen, darunter auch schweizerische, kroatische und türkische Tanzgruppen. Jede Bühne bot spannende kulturelle Highlights, und es ergab sich die Gelegenheit, neue Trachten und Tänze kennenzulernen. Der Abend fand seinen Ausklang beim gemeinsamen Public Viewing der Fußball-Europameisterschaft.Am Sonntag, dem letzten Tag des Trachtenfestes, durfte die Siebenbürgische Tanzgruppe erneut auftreten. Das begeisterte und interessierte Publikum ermöglichte viele interessante Gespräche und einen intensiven kulturellen Austausch.Den krönenden Abschluss des Wochenendes bildete der große Festumzug, in dem alle teilnehmenden Gruppen aus der Schweiz und zahlreiche internationale Musik- und Tanzgruppen durch die Altstadt von Zürich zogen. Die Straßen waren gesäumt von Zuschauern, die den Gruppen applaudierten und großes Interesse an den vielfältigen Trachten zeigten. Die Siebenbürgische Tanzgruppe war ein beliebtes Fotomotiv und konnte viele Erinnerungen mit den Zuschauern festhalten.Das Wochenende war eine wunderschöne Erfahrung voller Spaß, Tanz und Gemeinschaft. Die Siebenbürgische Tanzgruppe Augsburg bedankt sich herzlich bei den Organisatoren des Eidgenössischen Trachtenfests für die einmalige Gelegenheit, an diesem beeindruckenden Fest teilzunehmen. Das Wochenende wurde gefördert durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. und das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales.

Agnes Bartel