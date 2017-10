Die nachfolgende Übersicht informiert über Neuerscheinungen mit Bezug zu Siebenbürgen und Südosteuropa.

Aus Urkunden und Chroniken Band 17. Kreis Unterwald. Herausgegeben von Gernot Nussbächer. Aldus Verlag, Kronstadt, und Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde, Heidelberg, 156 Seiten, 12,80 Euro, für AKSL-Mitglieder bei Bestellung in Gundelsheim 8,96 Euro.Bergel, Hans: Blick auf die Welt. Von Menschen, Masken und Mächten. Edition Noack & Block, Berlin, 202 Seiten, 24,80 Euro, ISBN 978-3-86813-053-9.Bibliographia Gernot Nussbächer Coronensis Transsilvanu. Gernot Nussbächer – Bibliographie seiner Publikationen. Gernot Nussbächer – Bibliografia lucrarilor istorice publicate. Herausgegeben von Bernhard Heigl und Thomas Șindilariu. Aldus Verlag, Kronstadt, und Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde, Heidelberg, 225 Seiten, 10 Euro, für AKSL-Mitglieder bei Bestellung in Gundelsheim 7 Euro.Boia, Lucian: Geschichte und Mythos. Über die Gegenwart des Vergangenen in der rumänischen Gesellschaft. Schiller Verlag, Hermannstadt/ Bonn, 291 Seiten, 14,80 Euro, ISBN 978-3-94695406-4.Buth, Matthias: Gott ist der Dichter. Psalmen und andere Liebesgedichte. NordPark Verlag, Wuppertal, 64 Seiten, 10,50 Euro, ISBN 978-3-943940-30-5.Communitäts-Verhandlungsprotokoll der Marktgemeinde Zeiden 1800-1866. Herausgegeben von Liviu Cîmpeanu, Bernhard Heigl, Thomas Șindilariu. Aldus Verlag, Kronstadt, und Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde, Heidelberg, 528 Seiten, 40 Euro, für AKSL-Mitglieder bei Bestellung in Gundelsheim 28 Euro, ISBN 978-3-94677901-8.Das Gerichtsbuch des Kronstädter Rates (1558-1580). Herausgegeben von Julia Derzsi. Aldus Verlag, Kronstadt, und Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde, Heidelberg, 228 Seiten, 30 Euro, für AKSL-Mitglieder bei Bestellung in Gundelsheim 21 Euro, ISBN 978-3-94677900-1.Donath, Matthias; Dannenberg, Lars-Arne; Roth, Harald: Das Erbe der Reformation im östlichen Europa. Orte evangelischer Kultur und Geschichte in Polen, Russland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Rumänien. Deutsches Kulturforum östliches Europa, Potsdam, und Zentrum für Kultur//Geschichte, Käbschütztal, 60 Seiten.Dondorici, Iulia: Den Körper schreiben – Poetiken des Körpers in der Prosa der rumänischen Moderne. Frank & Timme Verlag, Berlin, 208 Seiten, 29,80 Euro, ISBN 978-3-7329-0289-7.Dumitru, Andreea: Inter- und Multikulturalität in Eginald Schlattners Romantrilogie Versunkene Gesichter. Honterus Verlag, Hermannstadt 179 Seiten, 9,90 Euro, ISBN 978-606-857375-5.Exportgut Reformation. Ihr Transfer in Kontaktzonen des 16. Jahrhunderts und die Gegenwart evangelischer Kirchen in Europa. Herausgegeben von Ulrich A. Wien und Mihai-D. Grigore. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 486 Seiten, sechs Abbildungen, 90 Euro, ISBN 978-3-647-10154-5.Glaubensgeschichte. Siebenbürgische Beiträge zum 500. Reformationsjubiläum. Herausgegeben von Hans Klein und Hermann Pitters. Honterus Verlag, Hermannstadt, 307 Seiten, 19,90 Euro, ISBN 978-606-8573-66-3.Henkel, Jürgen: Dumitru Stăniloae. Leben – Werk – Theologie. Herder Verlag, Freiburg, 560 Seiten, 38 Euro, ISBN 978-3-451-33755-0.Hermannstadt. Fakten, Bilder, Worte. Herausgegeben von Dagmar Zink Dusil. Hora Verlag Hermannstadt, 457 Seiten, 21,99 Euro, ISBN 978-606-8399-13-3.Honterus, Johannes: Rudimenta Cosmographica. Grundzüge der Weltbeschreibung (Corona/Kronstadt 1542). Herausgegeben von Robert Offner, Harald Roth, Thomas Șindilariu, Ulrich A. Wien. Ins Deutsche, Rumänische und Ungarische übersetzte und kommentierte Faksimile-Ausgabe. 2. durchgesehene und verbesserte Auflage. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 358 Seiten, 17,70 Euro, für AKSL-Mitglieder bei Bestellung in Gundelsheim 12,46 Euro, ISBN 978-3-944529-62-2.Honterus spricht zu uns. Herausgegeben von Hans Klein. Schiller Verlag, Hermannstadt/ Bonn, 95 Seiten, 6,50 Euro, ISBN 978-3-94452988-2.Horedt, Herbert: Wandern in den Karpaten 5. Bergtouren im Fogarascher Gebirge. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 24 Seiten, 4,99 Euro, ISBN 978-3-94695407-1.Hutter, Walter: Vom Geistigen in der Musik. Ernst Irtel als Pädagoge und Komponist. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 181 Seiten, 14,20 Euro, ISBN 978-3-94452995-0.Jacobi, Peter: Siebenbürgen – Bilder einer Reise II. Wehr- und Kirchenburgen – Stillleben nach dem Exodus. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 423 Seiten, 29,90 Euro, ISBN 978-3-94452987-5.Kelle, Birgit: Muttertier. Eine Ansage. Fontis Verlag, Basel, 240 Seiten, 20 Euro, ISBN 978-3-03848-124-9.Klein, Wolfgang: Warten auf Dracula. WHK Verlag, Mainz, 238 Seiten, 15,90 Euro, ISBN 978-3-00056567-0.Laza, Laura Gabriela: Baumeister war die Angst. Die politischen Prozesse rumänischer und deutschsprachiger Schriftsteller aus Rumänien nach dem Ungarnaufstand 1956. Editura Casa Cărţii de Știinţă, Cluj-Napoca, 272 Seiten, ISBN 978-606-17-1118-5.Ludwig, Regina: Im Wirbel des Vergessens. Erfahrungen mit Krankheit und Alzheimer-Demenz. epubli GmbH, Berlin, 204 Seiten, 16,99 Euro, ISBN 978-3-8442-9015-8.Maier, Raika Simone: „Lernen, Singen und Lehren“. Lula Mysz-Gmeiner (1876-1948), Mezzosopranistin und Gesangspädagogin. Bockel Verlag, Neumünster, 480 Seiten 39,80 Euro, ISBN 978-3-95675-015-1.Maurer, Christian: Zur Geschichte der DASS, der Deutschen Abteilung des Staatstheaters Sibiu-Hermannstadt zwischen den Jahren 1956 und 1989 – während der Zeit des sogenannten „Sozialismus“ im rumänischen Siebenbürgen. Morgen Media, Passau, 136 Seiten, 12 Euro, ISBN 978-3-941425-15-6, zu bestellen bei Christian Maurer, Am Säumerberg 18 e, 94136 Thyrnau, Telefon: (0 85 01) 91 56 52.Paul, Eva: Weder Tod noch Leben. Eine siebenbürgische Lebensgeschichte. Advent-Verlag, Lüneburg, 336 Seiten, 19,90 Euro, ISBN 978-3-8150-1966-5.Pelger, Mathias: Im Schatten der Securitate – unter der Sonne Gottes. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 205 Seiten, 14,80 Euro, ISBN 978-3-94695402-6.Philippi, Paul: Siebenbürgen. Eine kurze Geschichte der deutschen und der ungarischen Minderheit. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 48 Seiten, 7,80 Euro, ISBN 978-3-94452979-0.Roth, Anselm; Sopa, Ovidiu: Über Siebenbürgen Band 4. Kirchenburgen im Schenker Stuhl und Fogarascher Land. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 86 Seiten, 22,90 Euro, ISBN 978-3-94695404-0.Sandulescu, Jacques (Pfaff, Hermann): Donbass: Deportation und Flucht eines jungen Kronstädters. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 191 Seiten, 14,40 Euro, ISBN 978-3-94452982-0.Schneider, Klaus F.: prêt-à-porter. Gedichte. Edition Peter Schlack, Stuttgart, 32 Seiten, 8,00 Euro, zu bestellen ausschließlich per E-Mail: peterschlack[ät]mac.com.Schuller, Michael: Flurnamen und Namen von Personen in Siebenbürgen: Region Reps-Meeburg. Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, Saarbrücken, 128 Seiten, 35,90 Euro, ISBN 978-3-8381-5392-6.Seiler, Hellmut: Dieser trotzigen Ruhe Weg. Gedichte und Aphorismen. Books on Demand, Norderstedt, 148 Seiten, 9,99 Euro, ISBN 978-3-74317274-6.Szegedi, Martin: Was auf der Hand liegt. Gedichte. August von Goethe Literaturverlag, Frankfurt a.M./London/New York, 80 Seiten, 10,80 Euro, ISBN 978-3-8372-1936-4.Umbruch mit Schlachtenlärm. Siebenbürgen und der Erste Weltkrieg. Herausgegeben von Harald Heppner. Böhlau Verlag, Wien – Köln – Weimar, 440 Seiten, 40 Euro, für AKSL-Mitglieder bei Bestellung in Gundelsheim 28 Euro, ISBN 978-3-412-50516-5.Wagner, Richard: Gold. Gedichte. Aufbau Verlag, Berlin, 208 Seiten, 20 Euro, ISBN 978-3-351-03676-8.Wagner, Richard; Rossi, Christina: Poetologik. Der Schriftsteller Richard Wagner im Gespräch. Wieser Verlag, Klagenfurt, 183 Seiten, 20 Euro, ISBN 978-3-99029-236-5.Wien, Ulrich Andreas: Siebenbürgen – Pionierregion der Religionsfreiheit. Luther, Honterus und die Wirkungen der Reformation. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 231 Seiten, 14,80 Euro, ISBN 978-3-94695405-7.Winkler, Markus; Kührer-Wielach, Florian: Mutter: Land – Vater: Staat. Loyalitätskonflikte, politische Neuorientierung und der Erste Weltkrieg im österreichisch-russländischen Grenzraum. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 216 Seiten, 29,95 Euro, ISBN 978-3-7917-2927-5.