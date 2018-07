Archäologische Funde in der Stadtpfarrkirche

Hermannstadt – Auf der Pressekonferenz zum Stand der im März begonnenen, im Juli abzuschließenden archäologischen Forschungsarbeiten im Rahmen der Sanierung der Evangelischen Stadtpfarrkirche auf dem Huetplatz wurden folgende bedeutende Zwischenergebnisse mitgeteilt.

Laut Archäologin Daniela Marcu Istrate, die über 30 archäologische Bauplätze der Nachwendezeit erforschte, übertreffe die Stadtpfarrkirche diese allesamt an baulicher Massivität. Die tragenden Säulen des Mittelschiffs werden von einem 170 Zentimeter breiten Fundament gestützt. Bestätigt wurde auch, dass der Bau der Kirche als Erweiterung einer romanischen Basilika erfolgte, die etwa um 1200 errichtet worden sein könnte. Entdeckt wurde des Weiteren ein Heizungsschacht aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der warme Umluft in den Innenraum des Kirchenschiffs leiten sollte. Dieser weist allerdings nur geringe Gebrauchsspuren auf. Er soll auch nicht wieder in Betrieb genommen werden, weil die warme Luft das Mikroklima negativ beeinflussen würde. Stattdessen ist der Einbau einer modernen Fußbodenheizung geplant.Als bedeutungsvoll gilt auch der Fund der Grabplatte des Hermann­städter Bürgermeisters Mathias Armbruster aus dem Jahr 1542. Zudem wurde festgestellt, dass das Niveau des Steinbodens in der Kirche in unterschiedlichen Bauphasen mehrmals angehoben wurde, insgesamt um etwa 50 Zentimeter. Der Bauplatz liefere bedeutende Einblicke in die Geschichte der Stadt, betonte der Historiker Prof. Dr. Zeno-Karl Pinter, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Deutschen in Hermannstadt: „Wir können gut und gerne davon ausgehen, dass die archäologischen Ausgrabungen im Innenraum der Evangelischen Stadtpfarrkirche Hermannstadt den bedeutendsten Bauplatz ihrer Art auf dem gesamten Stadtgebiet im 21. Jahrhundert stellen.“ Details über den Stand der Sanierung können auf der Webseite www.hermannstadt.evang.ro eingesehen werden.

NM