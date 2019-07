16. Juli 2019 Druckansicht

Galerie der Raumfahrer enthüllt

Eine neue „Galerie der Raumfahrer“ enthüllte im Hermann-Oberth-Raumfahrt-Museum in Feucht am 7. Juli symbolisch Space-Shuttle-Astronaut Prof. Dr. Ulrich Walter, Inhaber des Lehrstuhls für Raumfahrttechnik an der TU München und Vorsitzender des Museumsvereins.

Die Galerie im Eingangsbereich des Museums enthält persönliche Widmungen von derzeit zehn Astronauten und Kosmonauten aus Deutschland und Rumänien, die damit auch an persönliche Begegnungen mit dem Namensgeber des Museums erinnern und dessen Bedeutung hervorheben. Die Widmungen und Informationen zu den Astronauten bzw. Kosmonauten können Besucher bequem an einem Tablet nachlesen. Enthüllte am 7. Juli im Hermann-Oberth-Raumfahrt-Museum symbolisch die neue „Galerie der Raumfahrer“: Space-Shuttle-Astronaut Prof. Dr. Ulrich Walter (Mitte), hier mit Museumsdirektor Karlheinz Rohrwild (links) und Pressesprecher Michael Zuber (rechts). Foto: Robert Adams/HORM e.V.



Die Galerie soll sukzessive ergänzt werden, so unter anderem durch eine im Museumsarchiv erst kürzlich wiederentdeckte Widmung des zweiten Mannes auf dem Mond, Apollo-11-Astronaut Edwin „Buzz“ Aldrin, der Prof. Oberth in Feucht zweimal besucht hatte. Die Galerie im Eingangsbereich des Museums enthält persönliche Widmungen von derzeit zehn Astronauten und Kosmonauten aus Deutschland und Rumänien, die damit auch an persönliche Begegnungen mit dem Namensgeber des Museums erinnern und dessen Bedeutung hervorheben. Die Widmungen und Informationen zu den Astronauten bzw. Kosmonauten können Besucher bequem an einem Tablet nachlesen.Ein schöner und unerwarteter Nebeneffekt für die Museumsbesucher: Bei der Enthüllung der Galerie nach der Jahreshauptversammlung des Museumsvereins trafen sie einen „echten“ Astronauten, der bereitwillig jeden Autogrammwunsch erfüllte.Die Galerie soll sukzessive ergänzt werden, so unter anderem durch eine im Museumsarchiv erst kürzlich wiederentdeckte Widmung des zweiten Mannes auf dem Mond, Apollo-11-Astronaut Edwin „Buzz“ Aldrin, der Prof. Oberth in Feucht zweimal besucht hatte.

Schlagwörter: Hermann Oberth, Museum, Feucht, Raumfahrt, Persönlichkeiten, Galerie

Nachricht bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.