16. November 2024

Besuch in Rills Bauernmuseum

Am 25. Oktober folgte die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, Dr. Petra Loibl (4. von rechts), der Einladung von Gerhard Rill (in Tracht) und besuchte sein „Siebenbürger Bauernmuseum“ in Augsburg.

Besuch im „Siebenbürger Bauernmuseum“ in Augsburg. Foto: Rolf Schnell Voll Anerkennung und durchweg beeindruckt von der umfassenden Sammlung und der beachtlichen Leistung des Sammlers Rill zeigten sich auch die anderen Gäste (von rechts): Dr. Hella Gerber, Stadträtin und Vorsitzende des BdV-Kreisverbandes Augsburg-Stadt, Andreas Jäckel, Stadtrat, Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des BdV-Bezirksverbandes Schwaben, Thomas Şindilariu, Unterstaatssekretär im Departement für Interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Regierung Rumäniens, Dagmar Seck, Bundeskulturreferentin des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Annemarie Klein, stellvertretende Vorsitzende des BdV-Kreisverbandes, sowie Mathias Kuntzer, Kassenprüfer des BdV-Kreisverbandes.



1933 in Bistritz geboren und 1944 aus Nordsiebenbürgen geflohen, fasste Gerhard Rill Ende der 1960er Jahre den Entschluss, das kulturelle Erbe seiner Vorfahren zu bewahren. Auf Dutzenden Fahrten brachte er Tausende Gegenstände aus der alten in die neue Heimat, wo er sie seither ausstellt. Die Herausforderung der kommenden Jahre wird nun sein, die Herkunft der Objekte zu dokumentieren, damit der Wert der Sammlung auch für die Zukunft erhalten bleibt.

