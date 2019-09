26. September 2019 Druckansicht

Siebenbürger Sachsen beim Festzug in Stuttgart

Die Siebenbürger Blaskapelle Kreis Böblingen beteiligt sich am Sonntag, dem 29. September 2019, am Umzug zum 173. Cannstatter Volksfest in Stuttgart. Beginn: 10.30 Uhr im Kurpark in Cannstatt, Ziel: Cannstatter Wasen; Gruppe Nr. 68.

Begleitet wird die Blaskapelle von siebenbürgisch-sächsischen Trachtenträgern der Kreisgruppen Böblingen, Heilbronn, Reutlingen – Metzingen – Tübingen, guter Laune und Musik – insgesamt rund 90 Personen. Im Anschluss: Musik, Tanz, Essen und ein kühles Bier in einem der Festzelte.



TV-Übertragung: SWR3 am 29. September, ab 16.00 Uhr.

Live kann man den Festumzug ab 10.00 Uhr vor Ort am Straßenrand in Cannstatt erleben.

Klaus Tartler Siebenbürger Blaskapelle Böblingen beim Canstatter Wasen 2017. Lesen Sie einen Bericht über die siebenbürgisch-sächsische Teilnahme an den Cannstatter Wasen, Siebenbürgische Zeitung Online vom 13. Oktober 2017

