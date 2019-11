Neue DVD über Bistritz und das Nösnerland 2019

Nach einer Idee von Dr. Hans Georg Franchy erstellten die Bistritzer Filmemacher Gigi und Nicoleta Cherecheșiu vom rumänischen Fernsehen TVR1 ein wahres kleines Meisterwerk. Im ersten Teil, „Bistritz damals und heute“, sind 82 Minuten Bilder aus der Stadt zu sehen, kommentiert während eines ausgedehnten Spaziergangs u.a. von Erich Kohlruss, Dr. Hans Georg Franchy oder Bürgermeister Ovidiu Creţu. Die Vergangenheit der Stadt tut sich wohltuend auf und wird in Beziehung mit der Gegenwart gesetzt. Ebenso scheinen auch Perspektiven der Zukunft dieser Stadt als europäische Stadt durch.In der zweiten DVD, „Im Nösnerland 2019“ (135 Minuten), gelingt es den Autoren, einen erhellenden Streifzug durch alle Dörfer des Nösnerlandes (plus Tekendorf und Passbusch), die 1944 an der Evakuierung der Nordsiebenbürger Sachsen beteiligt waren, durchzuführen. In jeweils zweieinhalb bis fünf Minuten wird jede Ortschaft aus der Luft (Drohnenfilme und Flugzeugaufnahmen) und vor Ort in einer völlig neuen Perspektive gezeigt, knapp von Horst Göbbel bzw. Hans Georg Franchy kommentiert und wunderbar musikalisch untermalt. Wahrlich eine klasse Leistung unserer sehr engagierten Filmemacher, die ihr Profikönnen so richtig ausbreiteten. Den Film gesehen zu haben, ist wahrlich ein gewisses Muss.Zu beziehen bzw. zu bestellen ist er die Doppel-DVD in Deutschland bei Annemarie Wagner, Telefon: (0911) 739266, E-Mail: annywagner [ät] t-online.de, und in Österreich bei Heide Wellmann, Telefon: (0043-7613) 3674, E-Mail: heide.wellmann [ät] drei.at, zum Preis von 10 Euro plus Versandkosten.

Horst Göbbel