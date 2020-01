Tagebuch- und Blatt-Aufzeichnungen eines Unbefugten: Ausstellung Gert Fabritius in Stuttgart

Der siebenbürgisch-sächsische Künstler Gert Fabritius feiert am 21. Februar seinen 80. Geburtstag. Tempus fugit – diese und viele andere markante Zeichnungen sind im vergangenen Jahr entstanden und werden erstmals im Rahmen einer Jubiläumsausstellung einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. Vernissage ist am Donnerstag, 23. Januar, 20.00 Uhr, in der Galerie Inter Art, Rosenstraße 37, 70182 Stuttgart.

Gert Fabritius, Tempus fugit, Zeichnung auf Papier, © Gert Fabritius

Deren Vorsitzende Christine Knauer übernimmt die Begrüßung, Dr. Ingeborg Szöllösi, Südosteuropa-Referentin im Deutschen Kulturforum östliches Europa, hält die Eröffnungsrede. Dieund kann Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 16.00-19.00 Uhr sowie Samstag von 12.00-18.00 Uhr besucht werden.Gert Fabritius, geb. 1940 in Bukarest, Studium an der Kunstakademie „Ion Andreescu“ in Klausenburg, Presse- und Buchillustrator für verschiedene Verlage in Bukarest, 1977 Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland, seit 1978 freischaffende Tätigkeit (Holzschnitt, Zeichnung, Malerei), Lehrauftrag am Heinrich-Heine-Gymnasium in Ostfildern-Nellingen, viele Ausstellungen und Auszeichnungen (u.a. Sonderpreis zum Lovis Corinth-Preis 1997, Siebenbürgisch-Sächsischer Kulturpreis 2012).