7. November 2025
Andreanum-Ausstellung in Wien und Vorchdorf
Am Dienstag, 11. November, wird im Rumänischen Kulturinstitut Wien, Argentinierstraße 39, 1040 Wien, die Ausstellung „Andreanum. 800 Jahre Recht und Verfassung der Siebenbürger Sachsen“ gezeigt. Begrüßt werden die Gäste um 19.00 Uhr von Andreea Dincă, Leiterin des Rumänischen Kulturinstituts Wien; die Ausstellung präsentieren Thomas Şindilariu, Unterstaatssekretär beim Department für interethnische Beziehungen der Regierung Rumäniens, und Dr. Harald Roth, Direktor Deutsches Kulturforum östliches Europa.
Als König Andreas II. von Ungarn 1224 die Rechte der deutschen Siedler im südlichen Siebenbürgen in einer später „Andreanum“ genannten Urkunde bestätigte, war die darin definierte weitreichende Autonomie für jene Zeit nichts Einzigartiges. Sie wurde es erst durch ihre konsequente Wahrung und ihren Ausbau im Laufe der Jahrhunderte. Auf der Basis dieses bis ins 17. Jahrhundert vielfach bestätigten Dokuments wurden die Deutschen Siebenbürgens schließlich zum staatstragenden Landstand und konnten ihre besondere Rechtsstellung bis 1876 halten – die jahrhundertelange Erfahrung befähigte sie anschließend zu modernen Organisationsformen bis in die Gegenwart hinein. Diese langanhaltende Wirkung eines Stücks Pergaments von vor 800 Jahren ist Inhalt einer dreisprachigen – deutsch, englisch, rumänisch – Wanderausstellung, die sowohl in Rumänien wie auch in Deutschland und Österreich zu sehen ist.
Am Mittwoch, 12. November, macht die Ausstellung Station im Museum der Region Vorchdorf, Laudachweg 17, A-4655 Vorchdorf. Um 19.00 Uhr werden die Gäste von Ingrid Schuller, Verband der Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich, und Georg Breckner, Evangelische Kirche Vorchdorf, begrüßt. Thomas Şindilariu und Dr. Harald Roth übernehmen auch hier die Präsentation der Ausstellung.
