



17. Oktober 2025

BBK Nürnberg in Schwabach

Der Berufsverband bildender Künstlerinnen und Künstler (BBK) Nürnberg Mittelfranken ist ab dem 19. Oktober mit 99 Kunstschaffenden zu Gast im Stadtmuseum Schwabach.

Bis zum 16. November zeigen die BBK-Mitglieder Werke aus den Bereichen Malerei, Zeichnung, Collage, Fotografie, Film und Skulptur bis hin zu experimentellen Mixed-Media-Arbeiten. Die gebürtige Kronstädterin Gerhild Wächter ist mit einem Scherenschnitt aus der Serie „Spinnerei“ vertreten. Begleitend zur Ausstellung gibt es Künstlergespräche und Workshops, außerdem erscheint ein Katalog. Mehr Infos: zeigen die BBK-Mitglieder Werke aus den Bereichen Malerei, Zeichnung, Collage, Fotografie, Film und Skulptur bis hin zu experimentellen Mixed-Media-Arbeiten. Die gebürtige Kronstädterin Gerhild Wächter ist mit einem Scherenschnitt aus der Serie „Spinnerei“ vertreten. Begleitend zur Ausstellung gibt es Künstlergespräche und Workshops, außerdem erscheint ein Katalog. Mehr Infos: www.bbk-nuernberg.de und www.stadtmuseum-schwabach.de

