Amum 18.00 Uhr findet in der Außenstelle des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR in Erfurt, Petersberg Haus 19, ein Vortrag von Thomas Puschke (freier Journalist) zum Thema „Im Fokus der Stasi: Peter Maffays Konzerte in der DDR“ statt. Der Eintritt ist frei.