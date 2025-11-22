



22. November 2025

Kirchenburgen-Vortrag in Stuttgart mit Rudolf Girst

Herzliche Einladung zum Vortrag mit Rudolf Girst „SIEBENBÜRGEN – Aus luftiger Höhe – Kirchenburgen, Kirchen und Ortschaften der Siebenbürger Sachsen“. Die Veranstaltung der „Stuttgarter Vortragsreihe“ beginnt am Mittwoch, dem 26. November, um 19.00 Uhr im Stuttgarter Haus der Heimat, Schlossstraße 92. Wir bitten um Anmeldung unter Telefon: (0711) 6150064 oder E-Mail: siebenbuerger-sachsen-bw[ät]t-online.de.

Das Titelbild des Vortrages (Drohnenbild von Birthälm) Die letzten drei Reisen von Rudolf Girst hatten als Hauptzweck das Fotografieren der siebenbürgischen Ortschaften aus luftiger Höhe mit einer Minidrohne. Bei der letzten Reise richtete er das Augenmerk auch auf Ortschaften, in denen es zwar keine sächsischen Kirchen gab, dafür aber Siebenbürger Sachsen gelebt haben wie in Diemrich (Deva), Eisenmarkt (Hunedoara), Sankt Martin (Târnăveni) oder Viktoriastadt. Auf seinen zehn Reisen seit 2011 besuchte Rudolf Girst 258 Orte (mit 269 Kirchen), davon 217 Orte in Süd- und 41 in Nord-Siebenbürgen, unter ihnen sieben UNESCO-Weltkulturerbestätten in Birthälm, Deutsch-Weißkirch, Keisd, Kelling, Tartlau, Wurmloch und Schäßburg. Helmut Wolff, Kulturreferent Jakobsdorf bei Agnetheln – der Heimatort der Familie Girst liegt im Harbachtal. Drohnenbild von 2024: Rudolf Girst

