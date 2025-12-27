



27. Dezember 2025

Beeindruckender Fotovortrag in Geretsried mit Rudolf Girst

Am Montag, dem 10. November, zeigte Rudolf Girst mit feinem Gespür für Heimat, Geschichte und Perspektive seinen Fotovortrag „Siebenbürgen – Aus luftiger Höhe“ (Kirchenburgen, Kirchen und Ortschaften der Siebenbürger Sachsen) im Vereinsheim an der Isarau in Geretsried.

Beim Fotovortrag in Geretsried wurde Rudolf Girst herzlich begrüßt von der Kulturreferentin Iris Maurus (links) und der Kreisgruppenvorsitzenden Uschy Meyndt. Foto: Reinhold Kraus Die Kreisgruppenvorsitzende Uschy Meyndt und die Kulturreferentin Iris Maurus begrüßten Girst herzlich und stellten ihn dem Publikum vor, doch sein Name war vielen längst vertraut. Sein Bekanntheitsgrad innerhalb der Gemeinschaft, insbesondere durch seine leidenschaftlichen Dokumentationen, die nicht nur architektonisch interessant sind, hatte zahlreiche Interessenten angelockt. Diese wurden durch die Kombination aus fachlicher Präzision, emotionalen Worten und faszinierenden Bildern in Bann gezogen. Viele Besucher fanden sich in diesen wieder, sei es in den Straßen der eigenen Heimatgemeinde, in einer vertrauten Landschaftsform oder im Anblick einer Kirchenburg, die man als Kind Dutzende Male durchschritten hatte. Mediasch: das Kirchenkastell mit dem markanten, schiefen Tramiter-Kirchturm, 2024. Drohnenfoto: Rudolf Girst Girst versteht es, nicht nur Orte festzuhalten, sondern Erinnerungen zu wecken und neues Wissen zu vermitteln, eine seltene und wertvolle Gabe. Im Mittelpunkt seiner jüngsten Unternehmungen steht die Aufnahme siebenbürgischer Ortschaften mit einer Minidrohne, präzise und einfühlsam in Szene gesetzt. Bei der letzten Reise legte er besonderen Wert darauf, auch jene Städte und Dörfer einzubeziehen, in denen zwar keine sächsischen Kirchen standen, die jedoch bedeutende einstige Zentren des sächsischen Lebens waren wie Diemrich (Deva), Eisenmarkt (Hunedoara), Sankt Martin (Târnăveni) oder Viktoriastadt. Kelling, die mittelalterliche Gräfenburg, ist eine UNESCO-Weltkulturerbestätte, 2023. Drohnenfoto: Rudolf Girst An dieser Stelle möchten wir Rudolf Girst für seinen unermüdlichen Einsatz, seine Liebe zu Siebenbürgen und seine Bereitschaft, dieses einzigartige kulturelle Erbe mit uns allen zu teilen, danken. Seine Bilder sind nicht nur Dokumente, sie sind Brücken zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Heimat und Erinnerung. Die Kreisgruppenvorsitzende Uschy Meyndt und die Kulturreferentin Iris Maurus begrüßten Girst herzlich und stellten ihn dem Publikum vor, doch sein Name war vielen längst vertraut. Sein Bekanntheitsgrad innerhalb der Gemeinschaft, insbesondere durch seine leidenschaftlichen Dokumentationen, die nicht nur architektonisch interessant sind, hatte zahlreiche Interessenten angelockt. Diese wurden durch die Kombination aus fachlicher Präzision, emotionalen Worten und faszinierenden Bildern in Bann gezogen. Viele Besucher fanden sich in diesen wieder, sei es in den Straßen der eigenen Heimatgemeinde, in einer vertrauten Landschaftsform oder im Anblick einer Kirchenburg, die man als Kind Dutzende Male durchschritten hatte.Girst versteht es, nicht nur Orte festzuhalten, sondern Erinnerungen zu wecken und neues Wissen zu vermitteln, eine seltene und wertvolle Gabe. Im Mittelpunkt seiner jüngsten Unternehmungen steht die Aufnahme siebenbürgischer Ortschaften mit einer Minidrohne, präzise und einfühlsam in Szene gesetzt. Bei der letzten Reise legte er besonderen Wert darauf, auch jene Städte und Dörfer einzubeziehen, in denen zwar keine sächsischen Kirchen standen, die jedoch bedeutende einstige Zentren des sächsischen Lebens waren wie Diemrich (Deva), Eisenmarkt (Hunedoara), Sankt Martin (Târnăveni) oder Viktoriastadt.An dieser Stelle möchten wir Rudolf Girst für seinen unermüdlichen Einsatz, seine Liebe zu Siebenbürgen und seine Bereitschaft, dieses einzigartige kulturelle Erbe mit uns allen zu teilen, danken. Seine Bilder sind nicht nur Dokumente, sie sind Brücken zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Heimat und Erinnerung. Roland Widmann

