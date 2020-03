7. März 2020 Druckansicht

Radio-Tipp: Siebenbürgische Blasmusik auf SWR4

Es ist so weit! Am 15. März wird die neue CD „Grüß mir mein Heimatland“ des Original Karpaten-Express der Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V. vom Radiosender SWR4 Baden-Württemberg in der Sendung „Musik aus dem Land“ zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr präsentiert.

Interessierte Blasmusikfreunde können die CD für 15 Euro käuflich erwerben. Wir sind ihnen dafür sehr dankbar, da sie damit unsere Traditionspflege unterstützen. Erhältlich ist die CD über alle Orchestermitglieder und kann auch per E-Mail über info [ät] karpaten-express.de bestellt werden. Weitere Infos unter Telefon (0711) 3460294 oder www.karpaten-express.de Walther Wagner Die CD "Grüß mir mein Heimatland" wuurde in der Siebenbürgischen Zeitung Online vom 15. Juli 2019 vorgestellt.

Schlagwörter: Karpaten Express, Blasmusik, Stuttgart, CD, Radio-Tipp

