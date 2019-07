Aller guten Dinge sind drei

Neue CD der Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V.: Begonnen hatte es mit der ersten CD 2005 „Neuer Schwung“, 2011 ließen wir mit „Wenn die Siebenbürger spielen“ von uns hören. Nun sind fast acht Jahre vergangen, bis wir uns zu einer neuen Aufnahme durchgerungen haben.

Wen wundert es? Wir Siebenbürger tun uns, ganz besonders in Sachen Blasmusik, sehr schwer, etwas Neues zu akzeptieren und umzusetzen. Deshalb haben wir großen zeitlichen Aufwand betrieben und auch das finanzielle Risiko nicht gescheut, um den Beweis zu erbringen, dass auch ehemalige Adjuvanten es besser können. Überzeugen Sie sich selbst! Unsere neue CD mit der Titelmelodie „Grüß mir mein Heimatland“ hält mit einigen bekannten Melodien („Seminaristen-Marsch“, „Meine Königin“) Erinnerungen an unsere alte Heimat fest und widerspiegelt aber auch unsere ungebrochene Begeisterung für die Blasmusik. „Meine große Liebe“, „Die Musik, die geht uns ins Blut“ und „Liebe und Musik“ sind Titel, die das belegen können. Eine erste Rückmeldung eines Fans lautet so: „Die Musik auf der CD klingt sehr gut, macht Stimmung und nimmt einen richtig mit!“Möglich wurde die Produktion unserer CD in dem renommierten Studio Bauer durch die großzügige Unterstützung unserer Sponsoren, der Siebenbürgisch-Sächsischen Stiftung, der Michael Schmidt Stiftung sowie der Firma Alzner Automotive, denen wir auf diesem Wege hierfür herzlich danken möchten! Sie erhalten unsere neue CD für den Preis von 15 Euro. Von den ersten beiden CDs sind auch noch einige erhältlich. Im Paket mit der neuen CD sind sie für den ermäßigten Preis von jeweils fünf Euro zu haben. Bestellungen nehmen unsere aktiven BläserInnen entgegen oder können über E-Mail: info[ät]karpaten-express.de oder Telefon: (07150) 32316 getätigt werden.

Walther Wagner