



1. Dezember 2025

Konzerte der legendären Musikband „Nightlosers“ in Berlin, Ingolstadt und Stuttgart

Neben dem Konzert am 5. Dezember in Ingolstadt, das in dieser Zeitung bereits angekündigt wurde, wird die legendäre siebenbürgische Musikband „Nighlosers“ auf einer Tournee durch Deutschland auch am 3. Dezember in Berlin und am 7. Dezember in Stuttgart auftreten.

Schlagwörter: Musik, Musikband, Klausenburg, Berlin, Ingolstadt, Stuttgart

