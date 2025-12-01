1. Dezember 2025
Konzerte der legendären Musikband „Nightlosers“ in Berlin, Ingolstadt und Stuttgart
Neben dem Konzert am 5. Dezember in Ingolstadt, das in dieser Zeitung bereits angekündigt wurde, wird die legendäre siebenbürgische Musikband „Nighlosers“ auf einer Tournee durch Deutschland auch am 3. Dezember in Berlin und am 7. Dezember in Stuttgart auftreten.
Das Rumänische Kulturinstitut „Titu Maiorescu“ in Berlin lädt für Mittwoch, den 3. Dezember 2025, um 20.00 Uhr in das Brickhouse, Streustraß 27, in 13086 Berlin „zu einem elektrisierenden Abend mit Nightlosers ein“, heißt es auf der Webseite des Kulturinstituts. „Nightlosers“ ist die Band, die den rumänischen Ethno-Blues erfunden und auf den Bühnen Europas, den USA und Kanada bekannt gemacht hat. Sie wurde Anfang der 90er Jahre in Klausenburg (Cluj-Napoca) auf Initiative von Hanno Höfer gegründet und ist dem Publikum für ihre einzigartige und humorvolle Kombination aus amerikanischem Blues und traditioneller Musik aus Siebenbürgen bekannt. Auf Alben wie „Sitting on Top of the World“, „Plum Brandy Blues“, „Rhythm & Bulz“ und „Cinste Lor“ entfaltet sich das unkonventionelle Repertoire der „Nightlosers“. In diesem Kosmos mutiert das Volkslied zur Großstadt-Ballade und überlieferte Tradition trifft auf improvisatorische Freiheit und eine Prise postmoderne Ironie.
Karten für das Konzert in Berlin online hier bestellen.
Das Konzert in Berlin ist der Auftakt der Deutschland-Tournee, die die Musikband „Nighlosers“ Ende dieses Jahres unternimmt. Die Tournee findet mehr als drei Jahrzehnte nach der Gründung der Band statt und ist eine Feier der seltenen Art, geprägt von Kreativität, Virtuosität und Humor.
Zwei weitere Konzerte finden statt in:
Ingolstadt am Freitag, dem 5. Dezember, 19.00 Uhr, im Kulturzentrum neun, Elisabethstraße 9a, in Ingolstadt. Veranstalter ist der Rumänische Freundeskreis Ingolstadt e.V. mit Unterstützung des Kulturamts Ingolstadt. Eintritt: 25 Euro, Jugendliche bis 22 Jahre und Behinderte (mit Begleitperson) haben freien Eintritt. Karten online unter www.rf-in.de/de/eveniment/nightlosers-de. Infos: Daniela Muha, Telefon: (0151) 75897872, E-Mail: kontakt [ät] rf-in.de, siehe auch Siebenbürgische Zeitung Online vom 18. November 2025.
Stuttgart am Sonntag, dem 7. Dezember, 18.00 Uhr, Turn- und Versammlungshalle Degerloch, Albstraße 70, 70597 Stuttgart. Veranstalter: Forum Gerrum Stuttgart. Reservierungen und Infos: Florin Zaheu, Telefon/WhatsApp: (0157) 79078470, E-Mail: rezervari [ät] forum-gerrum-stuttgart.de. Weitere Informationen auf %22%7D]Facebook.
Mitglieder der Musikband „Nightlosers“
Videos auf YouTube:
Konzert der Musikband "Nighlosers" in Tușnad, Siebenbürgen, 2020
Nightlosers - Live @ Quantic Pub | București | 18 aprilie 2022
30 de ani de CONSPIRAȚIE rhythm & bulz: NIGHTLOSERS
Mitglieder der Musikband „Nightlosers“
- Hanno Höfer – Gesang, Gitarre, Mundharmonika, Ukulele, Waschbrett
- „El“ Lako Jimi – Gitarre, Violine, Bouzouki
- Grunzo Geza – Keyboards, Akkordeon
- Lucian Pop – Kontrabass, Bassgitarre
- Claudiu Purcărin – Schlagzeug, Gesang
- Peter Attila – Bratsche (Braci), Toningenieur
