Online-Tagung "75 Jahre Potsdamer Konferenz"

Die Deutsche Gesellschaft e.V. lädt zur wissenschaftlichen Online-Tagung „75 Jahre Potsdamer Konferenz – ‚Friedens‘-Ordnungen und ‚ethnische Säuberungen‘ in Vergangenheit und Gegenwart“ am 30. September von 10.00-17.30 Uhr im Livestream ein. Das aktuelle Programm und den Link zum Livestream im YouTube-Kanal der Deutschen Gesellschaft e.V. finden Sie auf der Webseite https://bit.ly/2WPGL0q oder auf YouTube: https://youtu.be/o4o2jChfUYg . Sollte jemand nicht live dabei sein können, steht die Aufzeichnung nach der Veranstaltung im YouTube-Kanal zur Verfügung.

In der Konferenz werden Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Politik, Presse und der deutschen Minderheiten geschichtliche Aspekte des Themas und Fragen der Gegenwart diskutieren, unter ihnen der Aussiedlerbeauftragte Dr. Bernd Fabritius, sein Amtsvorgänger Hartmut Koschyk und der siebenbürgische Historiker Dr. Dr. Gerald Volkmer. Neben einer Evaluation der Chiffre „Potsdam“ unterstützt die internationale Dimension der Konferenz zudem den Anspruch, den oftmals noch vorherrschenden „nationalen Blick“ um ostmitteleuropäische Perspektiven zu ergänzen und gegebenenfalls zu korrigieren. Die Konferenz wird die neuesten Forschungserkenntnisse präsentieren und zur Diskussion einladen.



Die Tagung wird durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat sowie das Nordost-Institut (IKGN e. V.) gefördert. Sie wird in Zusammenarbeit mit dem Bund der Vertriebenen und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur durchgeführt.



Wichtiger technischer Hinweis: Die Beteiligung des Publikums läuft nicht über die Kommentarfunktion, sondern per Live Chat. Dazu benötigt man – sofern man über das Anschauen hinaus aktiv teilnehmen wollen – einen Google- oder YouTube-Account, über den man sich bei YouTube anmelden kann. Wer über keinen solchen Account verfügt oder keinen anlegen möchte, schickt bitte vor oder während der Veranstaltung eine E-Mail an Jan Roessel: jan.roessel [ät] deutsche-gesellschaft-ev.de oder ein Fax: (030) 88412-223 mit seinen Fragen. Diese werden dann dem Moderator vorgelegt.



Rückfragen und technische Unterstützung sind vor und während der Veranstaltung bei der Deutschen Gesellschaft möglich unter Telefon: (030) 88412-202, Fax: (030) 88412-223 oder E-Mail: sebastian.roesner [ät] deutsche-gesellschaft-ev.de.

