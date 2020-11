Verein Kulturerbe Kirchenburgen tagte in Roßtal

Auch unser Verein „Kulturerbe Kirchenburgen e.V.“ konnte sich im bisherigen Jahresverlauf den Corona-Auswirkungen nicht entziehen. Als Verantwortliche mussten wir mehr umplanen als planen, mehr reagieren als agieren, konnten aber erfreulicherweise trotzdem in Siebenbürgen tätig sein.

Wandkalender des „Kulturerbe Kirchenburgen e.V.“ Titelseite mit altem Speckturm in Meschen. Foto: Alexander Kloos

Nachdem im April die Mitgliederversammlung ausfiel und im Juni online nachgeholt wurde, blieb die Überzeugung, dass gerade für uns, als Verein mit weit verstreut wohnenden Mitgliedern, ein persönliches Treffen sehr wichtig ist. Entsprechend terminierten wir für den 3. Oktober ein Treffen im Kapellenhof in Roßtal unweit von Nürnberg. Die Anzahl der Anmeldungen blieb deutlich unter der Erhofften, so dass die Corona-Frage: „Sollen wir absagen?“ unausweichlich im Raum stand. „Nein“, war die Antwort und am Ende des Tages war es die richtige Entscheidung.In kleiner Runde konnte der Freitagabend zum besseren persönlichen Kennenlernen genutzt werden und am Samstag hatten wir einen Gast, den wir noch nicht kannten, der aber beruflich seit 30 Jahren mit jahrhundertealten Gemäuern zu tun hat. Ohne große Kennenlernphase waren wir schnell in den gemeinsamen Themen drin. Am Beispiel einer alten Kirche im Nachbarort gab es eine spontane Lektion zur richtigen Schadenserkennung und den Möglichkeiten, diesen entgegenzuwirken. Nachdem Vereinsvorsitzender Alexander Kloos am Nachmittag Siebenbürgen mit seinen Kirchenburgen und unsere Vereinsaktivitäten vorstellte, konnten erste konkrete Schritte besprochen werden, so dass ein sehr lehrreicher und intensiver Tag zu Ende ging.Jahreszeitlich bedingt, waren wir mitten in den Arbeiten zur Fertigstellung der 4. Auflage des Wandkalenders und konnten im persönlichen Gespräch die letzten Bilder auswählen und verbliebene Details klären, so dass der Kalender den Weg zur Druckerei antreten kann. Auch wenn in unserer Überflussgesellschaft zum Jahresende an Kalendern kein Mangel herrscht, ist es für viele Siebenbürger Sachsen mittlerweile selbstverständlich, mit unserem Kalender eine Kirchenburgenreise durchs ganze Jahr zu beginnen, um jeden Monat eine neue, vertraute oder unbekannte Anlage zu sehen, ein kleines Detail dazu zu lernen und auch Ideen für den nächsten Aufenthalt in Siebenbürgen zu entwickeln.Der Kalender kann per E-Mail an: info[ät]kulturerbe-kirchenburgen.de oder per Telefon oder WhatsApp unter (01 72) 3 47 47 52 für 7 Euro pro Einzelexemplar, zuzüglich Versandkosten, bestellt werden. Lassen Sie sich diese fotografische Liebeserklärung an unsere Kirchenburgen in Siebenbürgen nicht entgehen und unterstützen Sie mit dem Kauf des Kalenders den Erhalt unserer Kirchenburgen, denn der gesamte Erlös fließt zu 100% in unsere Vereinsprojekte.

Hans Reinerth