6. Dezember 2020

Aktion Innenausstattung von Schloss Horneck

Die Aktion „Innenausstattung für Schloss Horneck“ motivierte zwischen Oktober 2019 und Dezember 2020 zu sehr vielen Spenden. Die Namen der Spender und die gewählten siebenbürgischen Ortsnamen werden auf entsprechenden Tafeln im Schloss festgehalten. Weitere Ortsnamen wurden von Großspendern der Rettungsaktion von 2015 gewählt. Die Restaurierung der vier Grabdenkmäler wurde gefördert und erste Beiträge zur Erneuerung des Treppenaufgangs gingen ein. Herzlichen Dank für diese außerordentliche Spendenbereitschaft und die großartige Unterstützung! Ohne diese Spenden wäre die Eröffnung des Kultur- und Begegnungszentrums nie möglich gewesen!

Einrichtung von Übernachtungszimmern von Privatspendern



1. Arbegen - Christine und Johann Ramser, Hans-Christian Ramser

2. Bekokten - Georg Henning, Erwin Rheindt

3. Bogeschdorf - Schlosshotel Horneck GmbH (Betreiberfamilie Pietralla)

4. Broos - Dr. Reinhard Amlacher

5. Deutsch-Kreuz - M&V Schmidt Stiftung

6. Großau - Honorarkonsul Andreas Huber

7. Großpold - Kurt Dieter Lang

8. Harbachtal - Georg Henning

9. Hermannstadt - Isolde und Bernd Wagner mit Familie

10. Honigberg - Gerlinde Pechar

11. Klausenburg - Anonym

12. Kronstadt - Roswitha Flurer-Rhein

13. Marktschelken - Rose-Marie Potoradi

14. Martinsdorf - Maria und Daniel Schobel

15. Mediasch - Dr. Ortrud und Gerhardt Graeser-Stiftung

16. Michelsberg - Doris Wagner-Prica und Duško Prica

17. Radeln - Anonym

18. Reußen - Maria und Michael Sonntag

19. Reußmarkt - Hannes Acker und die Reußmärkter

20. Schäßburg - Dr. Heidrun Menning-Heidner und Dr. Claus Heidner

21. Tartlau - Architekt Hans-Georg Göbbel, Neunte Nachbarschaft Tartlau

22. Zeiden - Gisela und Werner Bonfert





Spenden von Verbänden, Vereinen, Gruppen



1. Agnetheln - Agnethler Freundeskreis

2. Birthälm - Verband der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatsortsgemeinschaften in Deutschland e.V.

3. Bistritz - Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. Landesverband NRW mit seinen Kreisgruppen

4. Burzenland - HOG-Regionalgruppe Burzenland

5. Frauendorf - Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. Landesverband Hessen mit seinen Kreisgruppen

6. Heltau - Heimatsortsgemeinschaft Heltau e.V.

7. Holzmengen - Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland

8. Kerz - Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. Landesverband Baden-Württemberg mit seinen Kreisgruppen

9. Mühlbach Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. Landesverband Bayern mit seinen Kreisgruppen

10. Neithausen - Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., Landesverband Baden-Württemberg mit seinen Kreisgruppen





Spenden für Funktionsräume von Privatspendern 2020



1. Besprechungsraum Deutsch-Weißkirch - Architekt Peter Schell BDA

2. Sekretariat Sächsisch-Regen - Dagmar Bonfert

3. Gründgens-Lounge - Familie Dr. Kurt Thomas Ziegler

4. Entree Siebenbürgen - Herta Daniel

5. Empfang Brukenthal - Doris Hutter

6. Speisesaal Königsboden - Heidrun Negura und Dr. Axel Froese

7. Seminarraum Rosenau - Binnen Konstruktionen GbR

8. Besucherzentrum - Dr. Ortrud Graeser, Dipl.-Ing. Gerhardt Graeser, Rüdiger von Kraus, Erich Wanek

9. Musiksalon Ernst Irtel (in Arbeit) - Dr. Ortrud Graeser, Dipl.-Ing. Gerhardt Graeser

10. Musiksalon Carl Filtsch (in Arbeit) - Walter Schlandt, Dr. Evelyn Rusdea





Funktionsräume benannt nach den Großspendern des Schlossankaufs im Jahre 2015



1. Festsaal Johannes Honterus - Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. mit seinen Untergliederungen und Mitgliedern

2. Jugendstilsaal - M&V Schmidt Stiftung

3. Salon Alzen - Ute Sofia und Hans-Martin Tekeser





Restaurierung



1. Restaurierung der Grabdenkmäler - Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V.





Treppenaufgang „ Karpatensteig“



1. Doris Wagner-Prica

2. Dusko Prica

3. Familie von Hochmeister





Offene Projekte, für die noch gespendet werden kann





ab 5000 € wird ein Spendername auf einer Tafel genannt

1. Besucherzentrum – 10 000 €

2. Treppenaufgang Karpatensteig – 45 000 €



