Einladung zur 35. Löwensteiner Musikwoche

Abschlusskonzert der Musikwoche Löwenstein 2019. Foto: Ulrich Hörwick

Die fertig geplante Musikwoche in der nachösterlichen Woche 2020, für die sich über 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet hatten, musste pandemiebedingt abgesagt werden. Auch für Ostern 2021 ist eine wesentliche Besserung der Situation nicht in Sicht, weshalb die Veranstaltung in die zweite Augusthälfte verlegt wird.„Im Sommer hat die Musikwoche bislang noch nie stattgefunden, doch wir wollen einfach versuchen, die gute Tradition lebendig zu halten“, und haben uns deshalb in Absprache mit den Dozentinnen und Dozenten für diesen Termin entschieden“, sagen Bettina Meltzer und Johannes Killyen vom Organisationsteam. „Viele treue Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ihr Kommen bereits in Aussicht gestellt.“Voraussetzung ist, dass die Corona-Situation das Vorhaben zulässt. Die Vorbereitung erfolgt in enger Abstimmung mit der Evangelischen Tagungsstätte Löwenstein, die mit der Beherbergung vom Gruppen im Rahmen von strengen Hygienekonzepten viel Erfahrung hat. Die musikalische Leitung wird wieder der Kronstädter Stadtkantor Steffen Schlandt übernehmen. Das Abschlusskonzert ist für Samstag,geplant. Ort und Programm des Konzertes stehen noch nicht fest. Gespielt und gesungen werden jedenfalls Werke von deutschen Komponisten aus Siebenbürgen, dem Banat und anderen Regionen Südosteuropas. „Mit der Festlegung des Repertoires warten wir noch, um es hinsichtlich der Größe der Besetzung an die dann herrschende Corona-Situation anpassen zu können. Sicher ist, dass Chorsängerinnen und Chorsänger sowie Orchestermusikerinnen und Orchestermusiker gut beschäftigt sein werden – ebenso freuen wir uns natürlich auf viel Kammermusik“, so Bettina Meltzer und Johannes Killyen.Zum Kursangebot der Musikwoche zählen Chor (mit Stimmbildung), Jugendchor, Orchester, Salonorchester sowie Gruppenunterricht für Violine, Viola, Violoncello, Holz- und Blechblasinstrumente, Gesang sowie Klavier/Klavierbegleitung. Einzelunterricht, auch im Fach Klavier, kann hingegen nicht angeboten werden. Kammermusikensembles können unter Betreuung der Dozentinnen und Dozenten musizieren. Freizeitmöglichkeiten sind Spaziergänge und je nach Corona-Situation gesellige Abende sowie interne und externe Konzerte, ein Kinderspielplatz ist vorhanden. In der Musikwoche finden auch die Mitgliederversammlung und die Vorstandssitzung der GDMSE statt. Anmeldung bis zum 1. Mai bei Johannes Killyen, ­Telefon: (0178) 5222177, E-Mail: killyen[ät]gmx.de, Anmeldeformular und Infos auf www.suedost-musik.de