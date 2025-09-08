



8. September 2025

Seminar des Familienreferates zur Familienfreundlichkeit in Nürnberg

Der Verband der Siebenbürger Sachsen bietet Veranstaltungen für alle Altersgruppen an, dennoch sind Mitglieder im Alter zwischen 30 und 50 Jahren im Verein eher rar. In dieser Lebensphase sind viele Menschen mit der Familie beschäftigt und die Bedürfnisse der Kinder stehen im Mittelpunkt. Auf der Tagung des Bundesreferates für Frauen und Familien soll vom 17. bis 19. Oktober deshalb erörtert werden, wie Familien heute ticken und wie Veranstaltungen noch familienfreundlicher sein können.

Das Seminar wird aus vier Hauptblöcken bestehen: Referentin Christine Falk vom forum familie, Wirkstatt evangelisch wird in einem grundlegenden Vortrag darstellen, was Familien heute beschäftigt und wie Angebote und Kontakt- bzw. Beziehungsgestaltung sinnvollerweise aussehen können. Aufbauend auf diese Sensibilisierung können die Teilnehmenden anschließend in einem Workshop einfacher Antworten auf die Frage finden, wie der Verband das bei sich umsetzen will: Angeleitet von der erfahrenen Seminarleiterin Michaela Schuller werden sie in Kleingruppen konkrete Beispiele aus den Kreis- und Kulturgruppen bearbeiten und weiterentwickeln. Der dritte inhaltliche Block wird sich mit Spielepädagogik und Gruppenleitung beschäftigen. Die pädagogische Mitarbeiterin der Jugendbildungsstätte Jugendsiedlung Hochland e.V., Jasmin Maurus, wird den Teilnehmenden praktische und lebensnahe Tipps für die Gestaltung von Gruppenabenden und -freizeiten an die Hand geben. Abschließend wird Familientherapeut Ludwig Beeg in seinem Vortrag nicht nur über die Grundbedürfnisse menschlicher Beziehungen sprechen, sondern auch über die Rolle des digitalen Medienkonsums im Miteinander innerhalb der Familien.



Das Seminar findet vom 17. bis 19. Oktober im Haus der Heimat in Nürnberg statt und richtet sich an Leiter/innen von Kinder- und Jugendgruppen, Familien- und Frauenreferent/innen sowie andere interessierte Multiplikator/innen. Die Teilnehmendenzahl ist auf 20 Personen beschränkt, der zu entrichtende Eigenbeitrag beträgt 30 Euro. Die Tagung wird vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen aus Mitteln des Bayerischen Sozialministeriums gefördert.



Die Anmeldungen nimmt die Bundesreferentin für Frauen und Familien, Gerlinde Zurl-Theil, bis 1. Oktober unter g-theil[ät]t-online.de entgegen. Geben Sie bitte neben Namen, Anschrift und Telefonnummer auch Ihre Funktion sowie ggf. Ihre Erwartungen ans Seminar an.

