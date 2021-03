31. März 2021

Aufruf an Zeitzeugen in Siebenbürgen

Die Redaktion ersucht auch Sie, Ihre Erfahrungen als Zeitzeugen in Siebenbürgen zu schildern und einzusenden an die Siebenbürgische Zeitung, Karlstraße 100, 80335 München, per E-Mail an Siegbert Bruss, sbz.chefredaktion[ät]siebenbuerger.de.

