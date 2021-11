"Digitale Vereinsarbeit": Einladung zum 13. Internetseminar in Bad Kissingen

Die Akademie Mitteleuropa veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Internetreferat des Verbandes der Siebenbürger Sachsen das dreizehnte Internetseminar unter dem Titel „Digitale Vereinsarbeit“ für ehrenamtlich tätige Medienreferenten aus verschiedenen landsmannschaftlichen Verbands- und Kultureinrichtungen und allgemein interessierte Internetnutzer. Das Seminar findet vom 3. bis 5. Dezember 2021 im „Heiligenhof“ in Bad Kissingen statt.

Nachdem das letztjährige Internetseminar pandemiebedingt erst verschoben, dann leider abgesagt werden musste, startet der Arbeitskreis Internet #7b einen neuen Versuch. Ein Schwerpunkt des Seminars wird die digitale Vereinsarbeit sein. Notgedrungen wurden in den letzten anderthalb Jahren viele Vereinsaktivitäten nicht mehr "analog", sondern "digital" durchgeführt. Im Schnellverfahren wurden Personen, die vorher nur am Rande mit der digitalen Welt zu tun hatten, zu versierten Nutzern von Videokonferenzen, digitalen Medien und Online-Kommunikation. Dieser Zugewinn an technischer Kompetenz bietet die Chance, auch in der Vereinsarbeit die Vorteile digitaler Werkzeuge vermehrt zu nutzen. Gleichzeitig haben die Erfahrungen der letzten Zeit auch gezeigt, dass die digitale Kommunikation die direkten Begegnungen nicht vollständig ersetzen kann.Die Seminarvorträge beleuchten die digitale Vereinsarbeit aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Dabei werden neben allgemeinen Überlegungen auch praktische Erfahrungen eine Rolle spielen. Wo können digitale Technologien die Vereinsarbeit unterstützen? Welche Tools und digitalen Anwendungen nutzen wir und welche Erfahrungen haben wir bereits gemacht. Neben den Vorträgen von Referenten, die das Seminar seit jeher gestalten, wird es auch in diesem Jahr ergänzende Vorträge von Gastreferenten geben.Die Teilnahme an der Veranstaltung kostet 60 Euro (ermäßigt für Studierende, Teilnehmer aus Ost- und Ostmitteleuropa, Bedürftige: 20 Euro) und gegebenenfalls Einzelzimmerzuschlag 20 Euro, zuzüglich 3,60 Euro Kurtaxe, jeweils für den gesamten Zeitraum. Einzelzimmer sind nur begrenzt verfügbar. Der Veranstalter ist bemüht, alle Interessenten in der Tagungsstätte unterzubringen. Der Teilnahmebeitrag beinhaltet Unterkunft, Verpflegung und Programmkosten. Die Veranstaltung wird voraussichtlich vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert. Anmelden können Sie sich direkt bei: Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Telefon: 0971-71470, Fax: 0971-714717, E-Mail: info [ät] heiligenhof.de.