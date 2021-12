In München: Fotoausstellung „Facing the Balkans“

Die Bayerische Staatsbibliothek München zeigt in ihrer Jahresausstellung „Facing the Balkans“ (Im Angesicht des Balkans) bis zum 4. März 2022 Südosteuropa-Fotografien von Harald Schmitt, zu sehen im Prachttreppenhaus und im Fürstensaal des Bibliotheksgebäudes in der Ludwigstraße 16.

Nur 400 Kilometer trennen München und Ljubljana (deutsch: Laibach), die Hauptstadt Sloweniens, und auch die anderen Balkanstaaten sind nur wenige Zugstunden entfernt. Doch trotz der geografischen Nähe zu Südosteuropa sind die Länder, ihre Kultur und Geschichte hierzulande wenig bekannt. Die Fotoausstellung „Facing the Balkans“ will das ändern und lädt zu einer Reise durch Südosteuropa ein. Die Besucherinnen und Besucher folgen dem Blick des Fotojournalisten Harald Schmitt. Als früherer STERN-Fotograf hatte er zwar die ganze Welt bereist, doch die Länder südöstlich von Deutschland kannte er kaum. Also stiegen er und seine Frau Annette ins Auto und fuhren los. Erklärtes Ziel ihrer Reise: sich den eigenen Vorurteilen über den Balkan zu stellen.Sechsmal reiste Schmitt zwischen 2015 und 2019 nach Südosteuropa. In Albanien traf er das Oberhaupt eines islamischen Derwisch-Ordens, im rumänischen Siebenbürgen begleitete er die Heuernte, in Moldau lernte er kreative Unternehmer kennen, die versuchen, ihre Heimatdörfer wiederzubeleben, in Bosnien erlebte er Alltag und Nöte von Flüchtlingen auf der Balkanroute. Aufgeteilt in sieben Sektionen zeigt „Facing the Balkans“ diese und viele weitere Gesichter Südosteuropas. Präsentiert werden 100 journalistische Fotografien, die einen Einblick in das Leben auf dem Balkan geben, wie es der sechsmalige Preisträger des World Press Photo Award erlebte. Ausgestellt werden gerahmte hochwertige Reproduktionen in den Formaten 35x45 bis 100x140 im Fürstensaal und dem Prachttreppenhaus. Flankiert werden die Bilder von erläuternden Texten und informativen Grafiken, die interessantes Hintergrundwissen vermitteln.Für alle, die sich eingehender mit dem Balkan beschäftigen möchten, erscheint ein begleitender Katalog mit Texten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Leibniz-Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS): In einem einleitenden Essay skizziert Prof. Dr. Ulf Brunnbauer, wissenschaftlicher Direktor des IOS, die Geschichte der Repräsentation des Balkans in Kunst, Medien und Wissenschaft und weist auf kommende Herausforderungen hin. Die sieben Ausstellungssektionen werden durch prägnante Essays von Prof. Dr. Ulf Brunnbauer (IOS), PD Dr. Heike Karge (Universität Regensburg) und Dr. Edvin Pezo (IOS) kontextualisiert.Interessierten Besucherinnen und Besuchern werden jeden Mittwoch um 17.00 Uhr (ausgenommen 22. und 29. Dezember sowie 5. Januar 2022) kostenlose Führungen angeboten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter E-Mail veranstaltungen[ät]bsb-muenchen.de oder Telefon: (0 89) 2 86 38-21 15 bzw. -29 80.Zudem kann „Facing the Balkans“ auch orts- und zeitunabhängig als virtuelle Ausstellung im Web besucht werden. Ergänzt wird die digitale Ausgabe (in Kürze) durch Audiokommentare des Fotografen zu ausgewählten Bildern. Im Januar 2022 soll ein Science Slam (Wissenschaftswettbewerb) stattfinden, bei dem junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen Einblick in ihre Forschungsprojekte zu Südosteuropa geben.Montag bis Freitag 11.00-19.00 Uhr; an Wochenenden und Feiertagen, am 24. und 31. Dezember 2021 sowie am Faschingsdienstag, 1. März 2022, geschlossen. Der Eintritt ist frei. Für den Zugang zum Gebäude gilt aktuell 2G in Verbindung mit einem Ausweisdokument. Bitte informieren Sie sich vor Ihrem Besuch auf der Webseite www.bsb-muenchen.de oder unter Telefon: (0 89) 2 86 38-21 15 bzw. -29 80 über eventuelle Änderungen bei den Öffnungszeiten und die aktuellen Zugangsbedingungen.