Buchpräsentation und Gespräch in Berlin

Nadine Schneider: „Wohin ich immer gehe“. Buchpräsentation mit Dr. Michaela Nowotnick am Samstag, 26. Februar, um 15.00 Uhr im Literaturforum im Brecht-Haus Berlin, Chausseestraße 125, 10115 Berlin-Mitte. Eintritt: 5 Euro/ermäßigt 3 Euro

Collage DKF, Autorenfoto: © Laurin Gutwin

Nach ihrem 2019 erschienenen Debütroman „Drei Kilometer“ legt Nadine Schneider 2021 ihren zweiten Roman „Wohin ich immer gehe“ vor. Beide siedelt sie am westlichen Rande Rumäniens, in der Nähe von Temeswar, an. Das Banat, die Region, aus der ihre Familie stammt, lässt die Autorin nicht los. Mit ihrer Heldin Anna („Drei Kilometer“) und ihrem Helden Johannes Seeler („Wohin ich immer gehe“) vertieft sie sich in die banatschwäbische Vergangenheit und Geschichte der Region – im Bewusstsein, dass niemand seiner Familie entkommen kann: „Man konnte seine Familie verlassen, man konnte hunderte von Kilometern zwischen sich und die Orte seiner Kindheit bringen, man konnte gut vergessen üben, mit einem tückischen Fluss im Rücken, der einen trennte von den ganzen Verwandten und Verschwägerten, von den Blutsbanden, den Wie-aus-dem-Gesicht-Geschnittenen, aber eine Familie ließ sich nicht loswerden.“Die Literaturwissenschaftlerin Dr. Michaela Nowotnick präsentiert die Bücher der Autorin, die leider aus Gesundheitsgründen ihre Teilnahme absagen musste.Dr. Michaela Nowotnick, geb. 1980 in Herzberg/Elster, Studium der Neueren deutschen Literatur und Theaterwissenschaft/Kulturelle Kommunikation, Promotion zu Eginald Schlattners Roman „Rote Handschuhe“, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt-Universität zu Berlin mit Forschungsprojekten zur Sicherung von Archiven und Sammlungen zur deutschsprachigen Minderheitenbevölkerung in Rumänien, seit September 2018 wissenschaftliche Mitarbeiterin der Arno Schmidt Stiftung in Bargfeld, Veröffentlichungen zur rumäniendeutschen Literatur und Literatur in totalitären Regimen.Begrüßung: MinDir i. R. Winfried Smaczny, Vorstandsvorsitzender, Deutsches Kulturforum östliches EuropaModeration: Dr. Ingeborg Szöllösi, Deutsches Kulturforum östliches EuropaWeitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Kulturforums Bitte beachten Sie die geänderte Uhrzeit: Wir fangen diesmal um 15.00 Uhr an! Auch gilt es wieder die aktuellen Corona-Regeln zu beachten.Wir bitten alle Interessierten, Tickets beim Literaturforum im Brecht-Haus zu erwerben.Wer von zu Hause aus dabei sein möchte, kann unsere Veranstaltung über den Livestream des Literaturforums verfolgen.