20. Oktober 2025
In Berlin: Literarisch-musikalische Brücke zwischen alter und neuer Heimat
Für Freitag, den 24. Oktober, um 17.00 Uhr laden die Deutsch-Rumänische Gesellschaft (https://www.deruge.org/) und das Rumänische Kulturinstitut (www.icr.ro) zu einer musikalisch umrahmten Buchvorstellung in das Literaturforum im Brecht-Haus (https://lfbrecht.de), Chausseestr. 125, in 10115 Berlin ein.
Die im Banat geborene und seit 1988 in Heidelberg lebende Autorin und Kulturjournalistin Adriana Cârcu (http://carcu.de/) wird aus ihrem im Pop Verlag Ludwigsburg (https://wp.pop-verlag.com/) erschienenen Buch „Der lange Weg nach Hause“ vorlesen. Die Neuerscheinung besteht aus 84 Kurzgeschichten, die zu einer umfassenden biografischen Erzählung verwoben sind. Zentrales Motiv ist die Ausreise aus Rumänien nach Deutschland und der damit verbundene Veränderungsprozess. Die Texte geben Einblick in seelische und kulturelle Übergänge – mal in der ersten Person, mal mit distanzierender Perspektive – und zeichnen ein sensibles Bild der inneren Dynamik dieser Prozesse.
Die Lesung wird von musikalischen Einlagen auf dem Kontrabass begleitet: Petru Iuga (https://de.wikipedia.org/wiki/Petru_Iuga) interpretiert dabei Werke von Bach, Bartók, Hauta-Aho sowie eigene Kompositionen und Bearbeitungen rumänischer Folklore. Die Veranstaltung wird moderiert von dem Journalisten Robert C. Schwartz, ehemaliger Leiter des Rumänischen Dienstes der Deutschen Welle und Vorstandsmitglied der Deutsch-Rumänischen Gesellschaft.; der Eintritt ist frei. Weitere Informationen können abgerufen werden von https://lfbrecht.de/event/der-lange-weg-nach-hause/
Die Lesung wird von musikalischen Einlagen auf dem Kontrabass begleitet: Petru Iuga (https://de.wikipedia.org/wiki/Petru_Iuga) interpretiert dabei Werke von Bach, Bartók, Hauta-Aho sowie eigene Kompositionen und Bearbeitungen rumänischer Folklore. Die Veranstaltung wird moderiert von dem Journalisten Robert C. Schwartz, ehemaliger Leiter des Rumänischen Dienstes der Deutschen Welle und Vorstandsmitglied der Deutsch-Rumänischen Gesellschaft.; der Eintritt ist frei. Weitere Informationen können abgerufen werden von https://lfbrecht.de/event/der-lange-weg-nach-hause/
uk
Schlagwörter: Buchvorstellung, Berlin, Rumänisches Kulturinstitut Berlin
1 Bewertung:
Noch keine Kommmentare zum Artikel.
Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.