18. März 2022

„Wortkünstler Mittelfranken“: Gemeinschaftslesung am 22. März in Nürnberg

Die „Wortkünstler Mittelfranken“ sind eine Runde engagierter Schriftstellerinnen und Schriftsteller rund um Nürnberg. Sie sind in den unterschiedlichsten Genres zu Hause. Von Krimis über Belletristik, Fantasy bis Lyrik, auch in Mundart. Gemeinsam möchten sie die mittelfränkische Literatur aktiv mitgestalten und bereichern, organisieren öffentliche Auftritte, knüpfen Kontakte auch mit anderen Kultureinrichtungen und Kulturvereinen, vernetzen sich und ergänzen sich auf diese Weise gegenseitig.

Die Schriftstellerin Malwine Markel ist aktives Mitglied bei den „Wortkünstler Mittelfranken“. Im Rahmen der Aktion Literatur aus der Region „WortWeltFranken“, eine fränkische Lesereihe, organisiert von der Stadtbibliothek Nürnberg, gibt es eine Gemeinschaftslesung einiger Mitglieder der „Wortkünstler Mittelfranken“. Sie lesen eigene und zum Teil noch unveröffentlichte Texte am 22. März um 19.30 Uhr im Katharinensaal in der Stadtbibliothek, Am Katharinenkloster 6, in Nürnberg. Die Schriftstellerin Malwine Markel liest Gedichte und Haiku aus eigener Feder und wird Poesie in gerollter Papierform verschenken. Thema ihrer Lesung: Hoffnung, Freude, Liebe, zusammengestellt aus den beiden neu erschienen Anthologien „Säe Hoffnung aus“ und „TextTage Nürnberg“ (2021, Neue Cranach Presse Kronach) und aus ihrem Lyrikband „Stürmische Lüfte“. Der Eintritt beträgt acht Euro, sechs Euro ermäßigt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter folgender E-Mail-Adresse: stb-orts-landeskunde[ät]stadt.nuernberg.de. Es gilt die 3G-Regel: geimpft, genesen oder getestet (Schnelltest).

Schlagwörter: Einladung, Lesung, Mittelfranken, Schriftsteller, Nürnberg

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.