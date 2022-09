17. September 2022

TV-Tipp: Neuer Film von Melitta Müller-Hansen

Kirchenrätin Melitta Müller-Hansen, Beauftragte der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern für Hörfunk und Fernsehen beim Bayerischen Rundfunk, hat einen neuen Film in der Reihe „Hoffnungsgeschichten“ fertiggestellt.

Am Sonntag, 18. September, wird der Beitrag „Ein Haus für die Seele“ ab 10.00 Uhr im BR-Fernsehen gezeigt. Er erzählt von der ewigen Suche nach einem Zuhause – und macht Mut, es im inneren Haus der Seele zu suchen.



„Es ist mir ein großes Anliegen, Spiritualität mit christlichen Wurzeln und aus christlichen Kontexten einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Und zwar so, dass sie verständlich ist und nicht ausschließt“, so die gebürtige Großscheuernerin Melitta Müller-Hansen über ihr neuestes Werk. Nach der Fernsehausstrahlung kann der Film über die BR-Mediathek abgerufen werden.

