1. Mai 2023

Sonderausstellung im Teutsch-Haus

Am Freitag, dem 5. Mai, um 18 Uhr wird im Terrassensaal des Teutsch-Hauses in Hermannstadt (Fleischergasse 30/Strada Mitropoliei 30) eine neue Ausstellung eröffnet. Die Sonderausstellung „Migrationsgrund Religionsfreiheit. Siebenbürgische Persönlichkeiten aus dem 16.-20. Jahrhundert“ des Landeskirchlichen Museums der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien behandelt die konfessionell bedingte Immigration nach Siebenbürgen zur Fürstenzeit und unter der Habsburger Herrschaft – mit Ausblick bis ins 20. Jahrhundert.

Mit dem Vordringen des Osmanischen Reichs im 16. Jahrhundert war Siebenbürgen für längere Zeit dem Zugriff Habsburgs entzogen und entwickelte ein politisches und religiöses Eigenleben. Die Toleranz für die reformatorischen Ausrichtungen führte zur Etablierung der Religionsfreiheit. Durch die konfessionell bedingten Immigrationswellen aus habsburgisch kontrollierten Provinzen erfuhren vor allem die augsburgisch geprägten „Sachsen“ in Südsiebenbürgen Zuwachs, doch profitierte die gesamte siebenbürgische Gesellschaft von dem impliziten rechtlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Fortschritt.



Die von Museumsleiterin Heidrun König konzipierte Ausstellung fügt sich in eine länderumspannende Kooperation zehn evangelischer Museen ein, die zum Thema „Evangelische Migrationsgeschichte(n)“ forschen. Die mit finanzieller Unterstützung des Landeskonsistoriums der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, des Landes Kärnten und des Konsulats der Bundesrepublik Deutschland in Hermannstadt realisierte Ausstellung kann wie auch die Dauerausstellung des Landeskirchlichen Museums bis zum 30. Oktober 2023 von Montag bis Samstag zwischen 10 und 17 Uhr besichtigt werden. Mit dem Vordringen des Osmanischen Reichs im 16. Jahrhundert war Siebenbürgen für längere Zeit dem Zugriff Habsburgs entzogen und entwickelte ein politisches und religiöses Eigenleben. Die Toleranz für die reformatorischen Ausrichtungen führte zur Etablierung der Religionsfreiheit. Durch die konfessionell bedingten Immigrationswellen aus habsburgisch kontrollierten Provinzen erfuhren vor allem die augsburgisch geprägten „Sachsen“ in Südsiebenbürgen Zuwachs, doch profitierte die gesamte siebenbürgische Gesellschaft von dem impliziten rechtlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Fortschritt.Die von Museumsleiterin Heidrun König konzipierte Ausstellung fügt sich in eine länderumspannende Kooperation zehn evangelischer Museen ein, die zum Thema „Evangelische Migrationsgeschichte(n)“ forschen. Die mit finanzieller Unterstützung des Landeskonsistoriums der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, des Landes Kärnten und des Konsulats der Bundesrepublik Deutschland in Hermannstadt realisierte Ausstellung kann wie auch die Dauerausstellung des Landeskirchlichen Museums bis zum 30. Oktober 2023 von Montag bis Samstag zwischen 10 und 17 Uhr besichtigt werden.

Schlagwörter: Ausstellung, Teutsch-Haus, Hermannstadt, Religion, Migration

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.