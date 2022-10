Premiere auf YouTube: Interview mit Renate Schmidt

In der Reihe „Interviews zu Böhmen“ kommt die bekannte SPD-Politikerin Renate Schmidt zu Wort. Das Gespräch ist als YouTube-Premiere am Dienstag, 4. Oktober 2022, 19.00 Uhr, unter https://www.youtube.com/watch?v=rstpCfo4exc und anschließend dauerhaft unter dieser Adresse abrufbar.

Renate Schmidt gehört zu den profiliertesten Politikerinnen in Deutschland und zu den wichtigsten Repräsentantinnen der SPD. Neben ihrer jahrelangen Tätigkeit als Abgeordnete sowohl des Bundestags als auch des Bayerischen Landtags war sie Bundestagsvizepräsidentin und Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 2009 schied sie aus der aktiven Politik aus.Renate Schmidts Vater stammte aus Prag, ihre Mutter aus Frauendorf in Siebenbürgen. Im Gespräch äußert sie sich zu den Wurzeln ihrer Familie und ihrem Engagement für Frauen in der Politik, zu außen- und innenpolitischen Fragen wie etwa der Ostpolitik oder der Nachrüstungsdebatte sowie zur Entwicklung der deutsch- bzw. sudetendeutsch-tschechischen Beziehungen.Das Gespräch fand im Wappensaal der Kaiserburg Lauf statt, in dem die auf Anweisung Kaiser Karls IV. insgesamt 117 angebrachten Wappen seiner böhmischen Besitzungen zu sehen sind.Moderation: Dr. Wolfgang Schwarz, Kulturreferent für die böhmischen Länder des Adalbert Stifter Vereins in München