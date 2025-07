Bayerischer Verdienstorden für Volkmar Halbleib

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Volkmar Halbleib, ist am 9. Juli von Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder für seine langjährige politische Arbeit mit dem Bayerischen Verdienstorden geehrt worden.

Volkmar Halbleib, (Dritter von links) bei einem Treffen der BayernSPD mit dem Landesverband Bayern des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland am 2. Dezember 2022 in München, von links nach rechts: Harry Lutsch, Dr. Iris Oberth, Claudia Weigl, Werner Kloos und Andrea Wagner. Foto: Siegbert Bruss

Seit 17 Jahren wirkt der Unterfranke als Abgeordneter der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag, deren Arbeit er seit 2024 als Parlamentarischer Geschäftsführer leitet. „Mit seinem Engagement für Heimatvertriebene und Aussiedler hat sich Halbleib bayernweit einen Namen gemacht. Geschätzt wird seine hohe fachliche Kompetenz in Haushalts- und Finanzthemen.“, heißt es in einer Pressemitteilung der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag.Halbleib ist insbesondere auch den Siebenbürger Sachsen langjährig verbunden. Holger Grießhammer, Fraktionschef der SPD im Bayerischen Landtag, würdigte Halbleib als herausragend fachkundigen und fleißigen Kollegen: „Der Sachverstand von Volkmar Halbleib ist für unsere ganze Fraktion maßgeblich – ohne ihn läuft hier nichts. Ich schätze seine Fähigkeiten, seine menschliche Art und bin dankbar, ihn in unserer Fraktion zu haben.“ Volkmar Halbleib bedankte sich für die hohe Auszeichnung: „Ich freue mich natürlich über diese Ehrung. Sie bestärkt mich in meiner Arbeit und meinem Ziel, etwas für die Gemeinschaft zu tun.“Der Bayerische Verdienstorden wird seit 1957 jedes Jahr als Zeichen ehrender und dankbarer Anerkennung für hervorragende Verdienste um den Freistaat Bayern und das bayerische Volk vom Ministerpräsidenten verliehen. Er symbolisiert den herausragenden Einsatz und das außerordentliche Engagement der Bürger im Freistaat für das Gemeinwesen.

CS