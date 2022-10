Siebenbürgische Gesundheitswochen erinnern an die Kuranstalt „Hornegg“

In vielerlei Hinsicht zwingt uns die heutige Zeit, neu zu denken, denn Arbeitswelt, gesellschaftliches Miteinander, Reiseverhalten und vieles mehr haben sich angesichts der grassierenden Pandemie gewandelt. Veränderungen erfahren auch Bereiche wie Gesundheit und Glück, denn „Glück ist die Kunst, sein Leben in Balance zu halten“, sagt ein Sprichwort. Balance ist dem Glück und der Gesundheit sehr dienlich, viele Menschen suchen danach.

Einen Weg dazu bieten siebenbürgische Gesundheitswochen auf Schloss Horneck, wo sich, die Seele entspannen kann und Selbstheilungskräfte aktiviert werden können. „Damit wird eine Tradition auf Schloss Horneck wieder aufgenommen und auf zeitgemäße Art fortgesetzt!“, unterstreicht der Schlossvereinsvorsitzende Dr. Konrad Gündisch. In seinem Buch „Schloss Horneck – Geschichte in Wort und Bild“ beschreibt er, dass im Schloss bereits im 19. Jahrhundert Methoden des Pfarrers Sebastian Kneipp sowie Johann Schroth und Louis Kuhne angewandt wurden. 1899 wurde der 29-jährige Mediziner Dr. Ludwig Roemheld (1871-1938) ärztlicher Leiter der „Kuranstalt Schloss Hornegg“.Roemhelds Kur sah Diäten, Wasser-, Luft- und physikalische Therapien sowie viel Bewegung vor, die er durch die Anlage von rund 50 km Wanderwegen in die Umgebung und von zwei Kurparks mit Orangerie und Tennisspielplatz beförderte. Bald kamen auch Gäste, die einfach nur abnehmen und sich wohlfühlen wollten, unter ihnen prominente Persönlichkeiten wie Königin Charlotte von Württemberg, die (Ex-)Kaiserin Hermine, die zweite Gattin Wilhelms II., die Schauspieler Heinrich George, Gustav Gründgens und Marianne Hoppe, der Schriftsteller Carl Zuckmayer, der Bergsteiger Luis Trenker, der Boxweltmeister Max Schmeling, die Autobauer Wilhelm und Heinrich von Opel, der Essigbaron Wilhelm Kühne. Das mondäne Sanatorium, dessen Name in weithin sichtbaren Lettern auf die Mauern Richtung Neckar geschrieben wurde, war weit über die Region hinaus bekannt. An diese Tradition möchte die aus Siebenbürgen stammende Elke Fleps anknüpfen. Nach der Neu-Eröffnung des Kultur- und Begegnungszentrums Schloss Horneck ergriff sie die Initiative und stellte Vertretern des Schlossvereins und dem Betreiber, Familie Pietralla, ihre Vision vor: Gesundheitswochen im Schlosshotel, auf dem „Königsweg der ganzheitlichen Gesundheit“, wie Fasten genannt wird, in adäquatem Ambiente, kombiniert mit Wandern und Yoga. Fasten aufgrund einer ganzheitlichen Methode nach Buchinger/Lützner ist eine systematisch aufgebaute Trinkkur mit unterstützenden Maßnahmen und viel ­Bewegung an frischer Luft. Gelenkbeschwerden, Bluthochdruck, Übergewicht, Hautprobleme und Leistungsschwäche erfahren dadurch zunehmend Besserung. Elke Fleps, geb. Kravatzky, wurde 1969 in Kronstadt geboren. Nach der Aussiedlung 1980 lebte sie größtenteils in München und Neckarsulm. Ihre Interessen sind die Berge, das Wandern und die Natur. Sie ist Gründungsmitglied der Sektion Karpaten im Deutschen Alpenverein und war dort bis zur Geburt ihrer Kinder Jugendreferentin. Sie heiratete den gebürtigen Tartlauer Heinz Fleps. Elke Fleps interessierte sich als junge Mutter für alternative Ernährungsformen, Alternativmedizin und Naturheilkunde und eignete sich dazu über Jahre hinweg ein fundiertes Wissen an. Die studierte Diplom-Verwaltungswirtin fastet selber regelmäßig. Fasten bedeutet für sie eine „Hommage an die Natur und unseren Körper“.2016 folgte die Ausbildung zur ärztlich geprüften Fastenleiterin bei der Deutschen Fastenakademie. Seither lehrt sie die Originalmethode von Dr. Otto Buchinger und begleitet Menschen bei der Methode des Saftfastens – sowohl in Gruppenangeboten als auch als Individualbetreuung. 2017 absolvierte Elke Fleps eine Ausbildung zur Lachyoga-Leiterin, eine weitere, natürliche und wirkungsvolle Methode der Gesunderhaltung. Heinz Fleps entschloss sich zu einer qualifizierten Ausbildung der vitalisierenden Yoga-Übungen der Fünf „Tibeter“®. Gemeinsam bieten sie seit 2018 „Premium-Wohlfühl-Wochen“ an und motivieren, das körpereigene Potenzial zu nutzen und Gesundheit und Glück neu zu denken.Die Fastenwanderwochen mit Yoga werden jeweils im Frühjahr und im Herbst angeboten. Wer sich einen rundum gesunden Urlaub in schönem, historischem Ambiente und reizvoller Umgebung gönnen will, kann sich auf den Seiten des Schlosshotels ( www.schlosshotel-horneck/fasten-im-schloss ) und der Familie Fleps ( www.elkefleps.de ) näher informieren.

Elke Fleps