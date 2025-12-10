



10. Dezember 2025

Landesverband Hessen spendet an Schlossverein

Beim Heimattreffen in Neu-Isenburg im Sommer wurde eine Andacht gefeiert. Als es darum ging, den Zweck der Kollekte festzulegen, fiel die Wahl auf Schloss Horneck in Gundelsheim. Für die dort dringend notwendige Dachsanierung wird weiterhin viel finanzielle Unterstützung benötigt. Bei der Kollekte kamen an diesem Tag gut 500 Euro zusammen.

Scheckübergabe des Landesverbandes Hessen an den Schlossverein am 1. November im „Heiligenhof“ in Bad Kissingen, von links: Reinhold Sauer, Ingwelde Juchum, Heidi Mößner, Wilhelm Beer und Ramona Linz. In der darauffolgenden Sitzung des Landesverbandes wurde über weitere Spenden entschieden. Die Kreisverbände Darmstadt, Kassel, Mittelhessen, Offenbach, Rüsselsheim und Wiesbaden sowie die HOG Großscheuern beteiligten sich an dem Aufruf. Um die gesammelte Summe aufzurunden, hat der Landesverband zusätzlich aufgestockt, sodass insgesamt 5000 Euro zusammenkamen. Dieser Betrag wurde Ende November auf das Konto des SKSH (Siebenbürgisches Kulturzentrum Schloss Horneck e.V.) überwiesen.



Die offizielle Scheckübergabe übernahm die Vorsitzende das Landesverbandes Hessen, Ingwelde Juchum. Die kurz zuvor gewählte neue Vorsitzende des Schlossvereins, Heidi Mößner, nahm den Scheck am 1. November in Bad Kissingen dankbar entgegen. Die stellvertretenden Landesvorsitzenden waren bei der Übergabe ebenfalls anwesend. Der Landesverband Hessen hofft, dass es viele Nachahmer geben wird, die den Schlossverein auch in Zukunft finanziell unterstützen.

Schlagwörter: Hessen, Spende, Schloss Horneck

