Bücher zu Siebenbürgen, Rumänien, Südosteuropa

Wie jeden Herbst veröffentlicht die Siebenbürgische Zeitung eine Auswahl von Neuerscheinungen. Die Bücher aus dem Honterus Verlag sind Gratisexemplare, da sie vom Departement für Interethnische Beziehungen der Regierung Rumäniens über das Deutsche Forum gefördert wurden.

140 Jahre SKV und seine Nachfolgevereine – Bergbegeisterung. Mit einem Vorwort von Hans Bergel und einem Grußwort von Paul-Jürgen Porr. Hg. Manfred Kravatzky. Honterus Verlag, Hermannstadt, 2021. Das Buch ist erhältlich über Reinhold Kraus, Telefon: (08171) 63236, E-Mail: Reinhold.Kraus[ät]lorange.comAuftrag und Wahrheit. Ökumenische Quartalsschrift für Predigt, Liturgie und Theologie. 1. Jahrgang 2021/22, Heft 3. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 203 Seiten, 14 Euro, ISBN 978-3-949583094Auftrag und Wahrheit. Ökumenische Quartalsschrift für Predigt, Liturgie und Theologie. 1. Jahrgang 2021/22, Heft 4. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 147 Seiten, 14 Euro, ISBN 978-3-949583131Baier, Hannelore; Besoiu, Ramona; Radu, Sorin: Transformarea unei tradiţii. Fuga Lolelor din Agnita (Wandel einer Tradition. Der Urzelnlauf in Agnetheln). Honterus Verlag, Hermannstadt, 2021, 83 Seiten, ISBN 978-606-008-076-3Baumgärtner, Wilhelm Andreas; Bonfert, Heidemarie: Unter der Herrschaft der Habsburger. Siebenbürgen zur Zeit Maria Theresias. Geschichte Siebenbürgens, Band 11. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 2022, 238 Seiten, 14,90 Euro, ISBN 978-3-949583025Binder, Rolf: Der Groß-Alischer Altar – seine Bilder und Predigten dazu. Eigenverlag, 2021, 76 Seiten, 25 farbige Abbildungen (zu bestellen für 5,- Euro zzgl. Versandkosten in Gundelsheim, E-Mail: bibliothek[ät]siebenbuergen-institut.de)Blandiana, Ana: Variationen über ein gegebenes Thema/Variaţiuni pe o temă dată. Gedichte. Deutsch/Rumänisch. Aus dem Rumänischen und mit einem Nachwort von Ruxandra Niculescu. Pop Verlag, Ludwigsburg, 2022, 149 Seiten, 18,50 Euro, ISBN 978-3-86356-364-6Cărtărescu, Mircea: Melancolia. Erzählungen. Aus dem Rumänischen von Ernest Wichner. Zsolnay Verlag, Wien, 2022, 272 Seiten, 25 Euro, ISBN 978-3-552-07305-0Crossing Borders. Impact of Reformation in Transylvania since the 1520s. Diversity of Faith and religious Freedom in the Ottoman Zone of Influence. Hg. Ulrich A. Wien. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2022, 377 Seiten, 267 farbige Abbildungen, 120 Euro, ISBN 978-3-525-57339-6 ( Open Access die bewegung der antillen unter der schädeldecke. junge rumäniendeutsche lyrik zwischen 1975 und 1980. Eine (historische) Anthologie. Hg. Walter Fromm. Erweiterte, kritische Neuauflage 2022 mit einem einleitenden Essay von Prof. Dr. Waldemar Fromm und einer soziokulturellen Kontextualisierung von Prof. Dr. Anton Sterbling. Pop Verlag, Ludwigsburg, 2022, 296 Seiten, 23 Euro, ISBN 978-3-86356-350-9Die Protokolle des Landeskonsistoriums der Evangelischen Landeskirche in Rumänien 1919-1944. Hg. Ulrich A. Wien und Dirk Schuster unter Mitarbeit von Timo Hagen. Honterus Verlag, Hermannstadt, 2021, 4 Bände (kostenfrei zu beziehen über den Herausgeber, E-Mail: wien[ät]uni-landau.de)Dietz, Ondine: Meister Knastfelds Hybris. Liebeserklärung an das alte und junge Temeswar. Pop Verlag, Ludwigsburg, 2022, 198 Seiten, 18,50 Euro, ISBN 978-3-937139-94-4Dusil, Dagmar: Entblätterte Zeit. Kurzgeschichten. Pop Verlag, Ludwigsburg, 2022, 196 Seiten, 16,50 Euro, ISBN 978-3-86356-359-2Eder, Ruth: Golden Oldie Evergreen. Roman. Edition Noack & Block, Berlin, 2022, 196 Seiten, 18 Euro, ISBN 978-3-86813-146-8Florescu, Catalin Dorian: Der Feuerturm. Roman. C.H. Beck, München, 2022, 358 Seiten, 25 Euro, ISBN 978-3-406-78148-3Gerster, Georg und Rill, Martin: Mediasch und das siebenbürgische Weinland. Hg. Martin Rill. Verlag Siebenbürgen Buch, Erlenbach, 2022, 336 Seiten, 836 Farbabbildungen, 1 Übersichtskarte, 25 Ortsgrundrisse, 59 Euro, ISBN 978-3-00-071597-6, erhältlich beim Buchversand Südost, Telefon: (07132) 9489048, E-Mail: info[ät]siebenbuergen-buch.deGross, Klaus; Drăgulescu, Constantin; Heltmann, Heinz: Die Flora von Schäßburg und Schaas mit Angaben zur Vegetation. Flora Sighișoarei și a Șaeșului cu aspecte de vegetaţie. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 2022, 540 Seiten, 39,90 Euro, ISBN 978-3-946954965Hehn, Ilse: Diese Tage ohne Datum. Mit 45 bildnerischen Arbeiten der Autorin. Pop Verlag, Ludwigsburg, 2022, 320 Seiten, 23 Euro, ISBN 978-3-86356-353-0Herberth, Michael: Holzbohrer, Lochsäge und Beil. Erlebnisse aus dem Arbeitslager in Russland. Wirkstatt Verlag, Basel, 2022, 84 Seiten, 14,90 Euro, ISBN 978-3-949299-03-2Hermann, Brigitte: Untiefenfrei. Gedichte. Editura Armanis, Hermannstadt, 2022, 111 Seiten, 9,90 Euro, ISBN 978-6060690726 (erhältlich über Erasmus Büchercafé: www.buechercafe.ro ).Hodjak, Franz: Was nie wieder kommt. Gedichte. Stadtlichter Presse, Wenzendorf, 2022, 80 Seiten, 14 Euro, ISBN 978-3-947883-34-9Hodjak, Franz: Alles wurde privatisiert, selbst die Funklöcher und die Schatten in Platons Höhle. Gedichte. Typostudio Schumacher-Gebler, Dresden, 2022, 120 Seiten, 22 Euro, ISBN 978-3-941209-76-3Hodjak, Franz: Hin und nicht zurück. Gedichte. Vorwerk 8, Berlin, 2022, 120 Seiten, 24 Euro, ISBN 978-3-947238-39-2Hodjak, Franz: Gedenkminute für verschollene Sprachen. Gedichte. Leipziger Literaturverlag, Leipzig, 2022, 126 Seiten, 19,95 Euro, ISBN 978-3-86660-292-2Kaleidoskop Rumänien. Einblicke in die aktuelle Vielfalt des interdisziplinären Faches Rumänistik. Hg. Valeska Bopp-Filimonov und Martin Jung. Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin, 236 Seiten, 39,80 Euro, ISBN 978-3-7329-0763-2Köber, Berthold: Jahrbuch 2023. Siebenbürgisch-sächsischer Hauskalender. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 2022 (geplant)Konnerth, Sara: Lebensgeschichten. Erinnerungen und Anekdoten, Erkundungen und Porträts aus Neppendorf. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 2022, 280 Seiten, 16,50 Euro, ISBN 978-3-949583049Krampulz, Christian: Tour de Flow. Die Reise meines Lebens von der Krise ins Glück. Edition Wortschatz, Cuxhaven, 2022, 163 Seiten, 15 Euro, ISBN: 978-3-943362-78-7Laurenţiu, Dan: Poziţia Aştrilor | Die Konstellation der Sterne. Rumänisch | Deutsch. Gedichte. Übersetzt und herausgegeben von Herbert-Werner Mühlroth mit einem Vor- und einem Nachwort von Ilina Gregori. Edition Noack & Block, Berlin, 212 Seiten, 24,80 Euro, ISBN 978-3-86813-154-3Leeden, Birgit van der: Rumänien – armes reiches Land. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 2022, 295 Seiten, 246 Fotos und 1 Karte, 24,80 Euro, ISBN 978-3-949583-05-6Löw, Johannes A.: Der reine Zahnsinn. Fundiertes zahnmedizinisches Wissen, packend erzählt. Verlag Neuer Merkur, Planegg, 2022, 208 Seiten, 19,90 Euro, ISBN 978-3-95409-071-6Magyar, László András: Thomas Jordan. A Járványokról [Über die großen Epidemien]. Gondolat Kiadó Verlag, Budapest, 2022, 405 Seiten, 5 Abbildungen, ISBN 978-9635-562268Mai-Schoger, Yasmin: Veilchenduft und Hochzeitstanz oder det Anna brocht en Mun. Theaterstück. Books on Demand, Norderstedt, 86 Seiten, 12,99 Euro, ISBN 978-3-7562-2935-2Mit Erinnerungen gepflastert. Eine Anthologie von Dagmar Dusil. Pop Verlag, Ludwigsburg, 2022, 410 S., 25 Euro, ISBN 978-3-86356-367-7Müller, Friedrich: Mein Zeidner Jahrzehnt. Tagebuchseiten eines Feintäschners aus Offenbach am Main 1925-1935 in Siebenbürgen in Rumänien. Bearb. Heidenore Glatz, Carmen B. Kraus. Hg. Zeidner Nachbarschaft. Köln, 2022, 143 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 16 Euro, ISBN 978-3-9819831-1-1 (erhältlich im Buchhandel oder unter www.zeiden.de Niedermaier, Paul: Siebenbürgen im südosteuropäischen Raum. Studien zur Siedlungsgeschichte des 9.-14. Jahrhunderts. Köln/Weimar/Wien, Böhlau Verlag, ca. 350 Seiten, zahlreiche Abb. (erscheint bis Ende 2022)Ottschofski, Edith: saumselige annäherung. Gedichte. Mit bildnerischen Arbeiten von Ilse Hehn. Pop Verlag, Ludwigsburg, 2022, 110 Seiten, 16,50 Euro, ISBN 978-3-86356-352-3Paul Celan – „sah daß ein Blatt fiel und wußte, daß es eine Botschaft war“. Neue Einsichten und Lektüren. Hg. Martin Hainz. Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin, 194 Seiten, 36 Euro, ISBN 978-3-7329-0862-2Pop Traian, Traian: Der letzte Schnee. Gedichte. Sorbisch/Deutsch. Grafiken von Boena Nawka-Kunysz. Hg. Benedikt Dyrlich. Sorbische Nachdichtungen aus dem Deutschen: Benedikt Dyrlich [B. D.] und Dorothea Šołćina/Scholze [D. Š.]. Deutsche Übersetzungen aus dem Rumänischen von Horst Fassel [H. F.], Edith Konradt [E. K.], Johann Lippet [J. L.] und Dieter Schlesak [D. S.]. Pop Verlag, Ludwigsburg, 2022, 153 Seiten, 18,50 Euro, ISBN 978-3-86356-365-3Ramsauer, Anna: Erinnerungen aus unserem Leben in Siebenbürgen mit Koch- und Backrezepten. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 2022, 92 Seiten, 7,80 Euro, ISBN 978-3-949583087Roth, Anselm; Sopa, Ovidiu; Muntean, Bogdan: Über Siebenbürgen. Band 10. Kirchenburgen im Nösnerland und Reener Ländchen. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 2022, 91 Seiten, 24 Euro, ISBN 978-3-946954934Roth, Anselm; Sopa, Ovidiu: Über Siebenbürgen. Bände 1-10 (Paket). Alle Bände der Reihe Kirchenburgen in Siebenbürgen. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 2022, 918 Seiten, 199 Euro, Bestell-Nr. 377888Rudolf, Gerhild; Fabini, Hermann: Architekt Fritz Balthes 1882-1914. Sein Denken und Schaffen als Beitrag zum siebenbürgischen Kulturerbe (Arhitectul Fritz Balthes 1882-1914. Gândirea și opera sa – o contribuţie la patrimoniul cultural transilvănean). Honterus Verlag, Hermannstadt, 2021, 275 Seiten, ISBN 978-606-008-097-8Samson, Horst: Der Tod ist noch am Leben. Gedichte. Mit 23 Zeichnungen von Gert Fabritius. Pop Verlag, Ludwigsburg, 2022, 196 Seiten, 23 Euro, ISBN 978-3-86356-355-4Sângeorzan, Adrian: Zwischen zwei Welten. Geschichten eines Frauenarztes. Aus dem Rumänischen von Michael Astner. Pop Verlag, Ludwigsburg, 2022, 415 Seiten, 25 Euro, ISBN 978-3-86356-358-5Schmidt, Ute: Bessarabien. Deutsche Siedlungen am Schwarzen Meer. 3., aktualisierte Auflage. Mit zahlreichen Illustrationen, Kartenteil, Zeittafel, Registern. Deutsches Kulturforum östliches Europa, Potsdam, 2022, 420 Seiten, 19,80 Euro, ISBN 978-3-936168-89-1Selejan, Ioan; Pal, Jozsef-Csaba; Henkel, Jürgen: Christentum und kirchliches Leben im Banat in Geschichte und Gegenwart. Creștinismul și viaţa bisericească din Banat în trecut și în prezent. Schiller Verlag, Hermannstadt/Bonn, 2022, 355 Seiten, 24,90 Euro, ISBN 978-3-949583063Sienerth, Stefan: Bespitzelt und bedrängt – verhaftet und verstrickt. Rumäniendeutsche Schriftsteller und Geisteswissenschaftler im Blickfeld der Securitate. Studien und Aufsätze. Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur, Berlin, 2022, 705 Seiten, 98,80 Euro, ISBN 978-3-7329-0874-5; E-Book: 110 Euro, ISBN 978-3-7329-9083-2Sterbling, Anton: Ende einer Pandemie und weitere Erzählungen. Pop Verlag, Ludwigsburg, 183 Seiten, 16,50 Euro, ISBN 978-3-86356-357-8Stuparu, Anca: Das Gesetz des Wassers/Legea apei. Gedichte. Deutsch/Rumänisch. Mit bildnerischen Arbeiten von Marie Christine Katz. Aus dem Rumänischen von Georg Aescht. Pop Verlag, Ludwigsburg, 2022, 128 Seiten, 23 Euro, ISBN 978-3-86356-354-7Überwachung und Infiltration. Die Evangelische Kirche in Rumänien unter kommunistischer Herrschaft (1945-1969). Dokumentation. Hg. Hannelore Baier. Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 2022, 424 Seiten, 39,95 Euro, ISBN 978-3-791733302 (Veröffentlichungen des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität München, 143)Ungar, Alfred Ernst: Lehren, Lieben, Leben. Ein Lehrerroman (A învăţa, a iubi, a trăi. Romanul unui învăţător). Honterus Verlag, Hermannstadt, 2021, 232 Seiten, ISBN 978-606-008-079-4Witsch, Richard: Tödliches Dilemma. Künstler in der politischen Falle. Siebenbürgen-Roman. Books on Demand, Norderstedt, 2022, 228 Seiten, 9,99 Euro, ISBN 978-3-7568-0438-2Wollmann, Volker: Patrimoniu preindustrial şi industrial în România, Band IX. Honterus Verlag, Hermannstadt, 2021, 376 Seiten, ISBN 978-606-008-099-2Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 44. (115.) Jahrgang (2021). Beiträge u.a. zur Medizingeschichte, Kunst- und Kirchengeschichte, Kulturgeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts sowie zu Themen der Geschichte im 20. Jahrhundert. Köln/Weimar/Wien, Böhlau Verlag, ca. 220 Seiten, 30 Euro (im Buchhandel), 15 Euro (für AKSL-Mitglieder bei Bestellung in Gundelsheim), ISSN 0344-3418Ziegler, Agnes: Die Schwarze Kirche zu Kronstadt – Reformation und Wiederaufbau. Die Inszenierung der konfessionellen, städtischen und ständischen Identität. Verlag Schnell & Steiner, Regensburg, 2022, 416 Seiten, 40 Euro, ISBN 978-3-7954-3683-4